El Conade exige a la oposición no dar 2/3 para elegir un defensor afín al MAS





03/05/2022 - 06:48:10

Los Tiempos.- El Conade emitió este lunes un pronunciamiento para que las bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Comunidad Ciudadana y Creemos, no den los 2/3 para elegir a una Defensor del Pueblo afín al MAS. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) indica en su comunicado: “exige a los integrantes de las bancadas opositoras de la Asamblea Plurinacional que individual y colectivamente sean leales al voto del pueblo, que se abstengan de viabilizar, por acción u omisión, la elección por 2/3 de un defensor, que en el caso de los postulantes fueron seleccionados de forma mañosa, vulnerando requisitos, y en otros casos eliminando a destacados luchadores por los derechos humanos”. Sigue: “La elección del Defensor o Defensora del Pueblo se encuentra en crisis y las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa no pueden viabilizar la elección de un postulante que responda al Movimiento Al Socialismo” “La selección a postulantes a Defensor del Pueblo ha sido manipulada por la comisión calificadora que tiene nueve de 13 diputados del MAS han viciado este proceso de nulidad desde sus inicios pues han ocupado sistemáticamente de inhabilitar a los postulantes probos, independientes y dejar hasta el final a postulantes que responden al MAS, exfuncionarios públicos y sin capacidad probada”, complementa.