Ni siquiera hemos visto lo peor: Bill Gates y su sombrío pronóstico sobre la pandemia





02/05/2022 - 20:34:32

Infobae.- El fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, cree que hay cierto riesgo de que la humanidad todavía no sufrió lo peor de la pandemia de COVID-19. “Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sea aún más transmisible y más mortal”, dijo el cofundador de Microsoft en una entrevista con el Financial Times. Al respecto, Gates agregó: “No es probable, no quiero ser una voz agorera, pero está muy por encima del 5% de riesgo de que esta pandemia, ni siquiera hemos visto lo peor”. En este sentido, los datos señalan que más de 6,2 millones de personas en todo el mundo han muerto a causa del COVID-19. Gates, que es un defensor desde hace mucho tiempo de la preparación para las pandemias, advirtió en una charla TED que el mundo “no estaba preparado” para una pandemia. En este sentido, el fundador de Microsoft señaló al prestigioso medio de comunicación británico que se necesitaban vacunas contra el COVID-19 de mayor duración que puedan bloquear la infección. En su próximo libro, “Cómo prevenir la próxima pandemia”, Gates afirma que es optimista de que la COVID-19 puede ser “la última pandemia”. En este sentido, el cofundador de Microsoft sugirió al Financial Times la creación de un grupo de trabajo para supervisar las emergencias sanitarias mundiales, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta actualmente con “menos de 10 personas a tiempo completo” en la búsqueda de nuevos virus mortales. Al respecto, consideró que el equipo de respuesta a las epidemias podría estar formado por expertos que incluyan expertos informáticos además de epidemiólogos, dijo. Cabe recordar que en abril de 2020, apenas comenzó la pandemia, Gates criticó a Donald Trump por detener la financiación anual de 400 millones de dólares de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su libro, Gates señaló que el COVID-19 “no ha hecho más que dejar claro que el mundo debe dar prioridad a la eliminación de las pandemias como amenaza para la humanidad”; el fundador de Microsoft agregó: “Si tomamos las decisiones e inversiones adecuadas, podemos hacer que la COVID-19 sea la última pandemia”. Asimismo, el cuarto hombre más rico del mundo explico: “llevo siguiendo al COVID desde los primeros días del brote, trabajando con expertos de dentro y fuera de la Fundación Gates que defienden una respuesta más equitativa y que llevan décadas luchando contra las enfermedades infecciosas. “He aprendido mucho en el proceso, tanto sobre esta pandemia como sobre cómo detener la próxima, y quiero compartir lo que he oído con la gente. Así que empecé a escribir un libro sobre cómo podemos asegurarnos de que nadie sufra una pandemia nunca más”. En este sentido, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo la semana pasada que los niveles de inmunidad de la infección previa de COVID-19 y la vacunación probablemente estaban “detrás de los niveles relativamente bajos de hospitalización en los Estados Unidos”. “No hemos visto que aumenten tanto como podríamos haber esperado en épocas anteriores durante esta pandemia, gracias a que creo que hay una gran cantidad de protección en la comunidad”, dijo la experta.