Pobreza en Bolivia: Al 80% de los hogares no le alcanza el dinero para el mes y casi el 50% está endeudado





02/05/2022 - 19:55:21

Los Tiempos.- Una encuesta realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) reveló que casi dos tercios de los ciudadanos bolivianos sufrió una disminución en sus ingresos, producto de la pandemia, y el 80 por ciento reportó que no le alcanza para llegar a fin de mes. En consecuencia, las familias se ven obligadas a acudir a préstamos bancarios. "El 65% de los hogares ha visto disminuir sus ingresos y el 80% señala que ya no les alcanza para llegar a fin de mes o les alcanza justo. Tal como sucedió al inicio de la pandemia, para cubrir sus gastos los hogares recurren al uso de sus ahorros, a la venta de activos, a un menor consumo (alimentos, educación y salud) o a nuevos préstamos en dinero y en especie. Ese mismo año (2021), el 48% de los hogares estaba endeudado y, en la mitad de estos, se informaba que no estaban pudiendo pagar sus deudas", señala el Cedla en su Alerta Laboral 90. Esto acrecentó más la desigualdad en el acceso a recursos monetarios y no monetarios, como el trabajo, la salud y la educación. Esta crisis también afectó en la alimentación dentro de las familias: 4 de cada 10 hogares disminuyeron el consumo de alimentos nutritivos (carnes, frutas, verduras y hortalizas); 2 de cada 10 hogares refirieron no tener alimentos suficientes para desayunar, almorzar o cenar; y 1 de cada 10 familias tuvo una persona que se durmió con hambre. El 70% de los que tienen trabajo reportó que sus ingresos son menores que antes de la crisis sanitaria por los descuentos y recortes de presupuesto en sus fuentes laborales. Sin embargo, pese a la baja remuneración, aumentó la jornada laboral para algunos trabajadores. "Este escenario plantea grandes desafíos para la política pública y las acciones gubernamentales, así como para la participación efectiva de la población en las decisiones que les afectan. Una condición para avanzar en esta perspectiva pasa por la democratización de los espacios para la deliberación e influencia de la sociedad en la construcción de caminos hacia la igualdad, la equidad y la integración social", concluye el Cedla.