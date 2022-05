Justicia argentina dicta extradición de exguerrillero de las FARC que estuvo en Bolivia







Un juez argentino ordenó la extradición a Colombia de Facundo Molares Schoenfeld, un rioplatense que integró la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusado de rebelión armada contra el Gobierno colombiano, por el secuestro y privación ilegal de la libertad de un concejal y por el asalto, robo de armamento y el crimen de cuatro integrantes de una patrulla policial.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, aceptó el pedido de extradición de la justicia de Colombia y dispuso que cuando su resolución quede firme, la Cancillería argentina requiera a Colombia que garantice las condiciones de detención de Molares Schoenfeld, de 46 años de edad, que fijan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, de modo que se preserve su vida y seguridad personal.

¿QUIÉN ES?

Molares Schoenfeld, conocido como “Camilo”, estuvo involucrado en los hechos de violencia de finales de 2019 en Bolivia. Concretamente en tres días de lucha en el Puente de la Amistad de Montero, durante los hechos de violencia que se registraron por las denuncias de fraude electoral en las elecciones de ese año. En esos episodios murieron al menos dos dirigentes cívicos.

“Yo estuve en el puente, lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente porque en primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. No digo para quedar bien delante del pueblo, ni nada; porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera. No me siento victimario, porque también soy víctima”, declaró ese año al diario cruceño El Deber.

Luego de que Luis Arce asumió la Presidencia, por gestiones del Ministerio de Justicia, “Camilo” fue liberado. Y pedidos del Gobierno argentino permitieron que regrese a su país en un avión militar dispuesto para ese fin.