Santa Cruz: Fallece adulto mayor que peregrinó por cinco hospitales y su familia pide ayuda para el sepelio





02/05/2022 - 19:49:22

El Deber.- Luego de peregrinar por cinco hospitales y una clínica privada en busca de atención médica, Francisco Cabrera Flores, de 70 años, no resistió a las graves quemaduras que sufrió en un 40% de su cuerpo y falleció la madrugada de este lunes. Su cuerpo es velado en su vivienda del barrio Santa Lucía, ubicado en la Virgen de Luján. Pero el drama familiar continúa. Sus familiares claman por ayuda para cubrir los gastos funerarios y por un espacio en un cementerio para que Francisco pueda descansar en paz. "Lo más grave es que no tenemos dónde enterrar a mi abuelo, necesitamos la ayuda de las autoridades o de personas de buen corazón que no den una mano para conseguir un nicho", manifestó su nieta Gaby Paz. Cabrera fue víctima de la explosión de una garrafa la noche del jueves, que lo dejó con graves quemaduras. Falleció a las 4:20 en el hospital San Juan de Dios producto de un paro cardiorrespiratorio. Antes de que sea internado en este nosocomio, sus familiares recorrieron con él por otros hospitales en busca de asistencia e, incluso, llegaron hasta el hospital de Cotoca. "Ha sido un verdadero viacrucis. Viendo cómo estaba no le atendían. Pienso que si lo asistían rápido no iba a pasar todo esto", dice su nieta. Cuenta que, en primera instancia, fue llevado al hospital de la Pampa de la Isla y luego recorrieron los hospitales Japonés y San Juan de Dios. Como no había espacio, lo trasladaron a una clínica privada, donde le dieron los primeros auxilios y le colocaron medicación intravenosa, pero por falta de recursos no pudo ser internado. Decidieron trasladarlo al hospital de Cotoca, antes de ser transferido nuevamente al San Juan de Dios, donde finalmente falleció. "En la clínica nos pedían Bs 2.000 para internarlo, pero no había cómo costear la internación porque somos de escasos recursos", se lamenta Paz. La familia también necesita Bs 1.400 para cubrir los gastos de la funeraria, por lo que apela a la ayuda de la población. Para colaborar puede llamar al teléfono celular 613-95993.