COD ya se planta por segundo aguinaldo y exige más poder para el Ministerio de Trabajo





02/05/2022 - 09:49:45

Opinión.- En el Día del Trabajador, diferentes organizaciones de Cochabamba llevan adelante actividades, movilizaciones y marchas para exaltar y reivindicar los derechos laborales, que entienden que se encuentran en estado de vulneración. En este sentido, la Central Obrera Departamental (COD) ha tomado las calles del centro de la ciudad para exigir, en masa, que el Ministerio de Trabajo tenga “más poder”, de manera que pueda “frenar” dichas vulneraciones, y también para dejar en claro que en el futuro mediato se enfocará en el segundo aguinaldo y exigirá que el beneficio se concrete este año. Javier López, dirigente ejecutivo de la COD, comandó la marcha la mañana de este domingo y dijo que esta fecha, 31 de mayo, compromete al sector a no bajar los brazos, recordando las luchas del pasado, en las que incluso se derramó sangre. “Además, queremos aprovechar para llamarles la atención a nuestras autoridades, por la dejadez. Ratificamos nuestro compromiso en pie de lucha contra las malas autoridades que no trabajan por nuestro Estado”. Sobre el aumento salarial que ha sido fijado (3% al haber básico de los sectores de salud y educación, y 4% al mínimo nacional), el dirigente expresó que la negociación entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) ha tenido “errores garrafales” y que no permitirán que vuelva a pasar. “No podemos hablar de un Estado de derecho, no podemos hablar de respeto a la ley 045 cuando nuestras mismas autoridades discriminan a algunos sectores de este incremento salarial”. López deslizó que el siguiente punto por el que el sector luchará será el del segundo aguinaldo. “Tenemos que dejar en claro que está pendiente el tema del segundo aguinaldo (…). Los indicadores, hoy por hoy, nos habilitan este beneficio. Esperemos que no haya chicanas asquerosas que nos digan que el crecimiento económico del país ha bajado”. Dijo sentirse comprometido “con las bases” y resaltó la necesidad de que existan nuevas normas para proteger al trabajador y que el Ministerio de Trabajo cuente con más poder. Al parecer, poco conforme con el accionar de la COB, el dirigente advirtió: “Si la COB no hace respetar los derechos laborales, la estabilidad laboral y conquistas sociales, aquí tienen a su COD, c..”. Recalcó la exigencia de que el Ministerio de Trabajo cuente con más herramientas para ampararlos. “Instamos al Ministerio de Justicia y al Gobierno a hacer reparos necesarios con promulgación de nuevas leyes, y a darle más poder al Ministerio de Trabajo para que frene vulneraciones de derechos laborales”. A nivel nacional, la COB, a la cabeza de Juan Carlos Huarachi, también desarrolla marchas.