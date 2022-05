Alarmada por la invasión rusa, Europa se replantea sus vínculos con China





01/05/2022 - 17:55:31

Infobae.- La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado una profunda reevaluación en las capitales europeas de sus relaciones individuales y colectivas con China. Ante la necesidad de deshacerse rápidamente de la dependencia energética rusa acumulada durante décadas, los funcionarios gubernamentales, desde Roma hasta Praga, están reevaluando el alcance de sus vínculos económicos y políticos con China. Los legisladores de alto nivel de Berlín, que ahora reconocen que esa cercanía a Rusia fue un lastre histórico, empiezan a ver el peligro de repetir el error con otro régimen autoritario, lo que hace saltar las alarmas sobre la condición de Alemania como mayor socio comercial europeo de Pekín. Los países de Europa central y oriental están poniendo en duda la conveniencia del llamado foro 16+1 con China. Italia acaba de reforzar su poder de veto contra las adquisiciones extranjeras, una medida dirigida a China. En la Unión Europea, las actitudes se han agriado por la negativa de Pekín a condenar la invasión rusa y sus intentos de socavar la unidad transatlántica que la guerra fomentó. El 1 de abril se celebró una cumbre virtual entre la UE y China en el contexto de lo que una persona familiarizada con las discusiones describió como una relación cada vez más difícil. Con el telón de fondo de la guerra en Europa, la UE acudió a las conversaciones con la prioridad clave de pedir a China que utilizara su influencia con Rusia para detener el derramamiento de sangre, dijo la fuente, añadiendo que había una gran preocupación de que la inacción continua de China tuviera un impacto negativo duradero en las relaciones de la UE. Tras la cumbre, una lectura del Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín dijo que el presidente Xi Jinping pidió a Europa que tuviera una visión “autónoma” de China, y que la solución al conflicto pasaba por acomodar las “razonables preocupaciones de seguridad de todas las partes implicadas”. “Un diálogo de sordos” fue como el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, describió el intercambio con China. Después de que Xi se reuniera con Vladimir Putin a principios de febrero y declarara una “asociación sin límites”, Pekín ha intentado mantenerse neutral en el conflicto, expresando su comprensión hacia la postura del presidente ruso, incluso defendiendo la soberanía de Ucrania. Es poco probable que Pekín vea con buenos ojos la inestabilidad y la agitación económica que ha provocado la guerra de Putin. Sin embargo, aunque su capacidad de influir en él sea limitada, la UE sostiene que China tiene canales únicos que puede utilizar para intentarlo. La opinión de un diplomático europeo en Pekín es que la guerra está alejando aún más a China y Europa, reforzando su rivalidad sistémica. La pandemia y el hecho de que Europa se diera cuenta de que dependía de China para los suministros médicos básicos fue la llamada de atención; la guerra de Rusia contra Ucrania refuerza el argumento de que Europa debe reducir su dependencia de Pekín, añadió el diplomático. “Esto es realmente el despertar de Occidente”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, cuya nación báltica sufrió un colapso en las exportaciones a China después de discutir con Pekín sobre Taiwán, la isla-democracia que China considera su territorio. La UE presentó en marzo una queja ante la Organización Mundial del Comercio por el trato que China dio a Lituania. “La principal lección que debemos aprender de la guerra de Rusia en Ucrania es que el comercio por sí solo no cambia la forma de actuar de los países autoritarios”, dijo Landsbergis en una entrevista en Vilnius. “Cuando hablamos de China, vemos claramente que se están desarrollando nuevas dependencias”. China superó a Estados Unidos como mayor socio comercial de la UE en 2020, con un comercio total de unos 868.000 millones de dólares el año pasado. La guerra en Ucrania ha entorpecido las ya frágiles cadenas de suministro en las rutas comerciales entre China y Europa, al tiempo que ha aumentado los costes de la energía y las materias primas. Pero las consideraciones geopolíticas también influyen en las empresas que operan en China. La mayoría de las empresas alemanas de ese país declararon a finales de marzo -antes de los cierres de Covid Cero en Shanghai y otros lugares- que la crisis provocada por la guerra en Europa estaba afectando a su estrategia en China, según una encuesta realizada a 391 miembros de las cámaras de comercio. Un tercio de los encuestados dijo que esperaba suspender los negocios o las inversiones previstas, mientras que el 46% veía una disminución del atractivo del mercado chino. Un 10% dijo que los negocios existentes podrían salir de China, y el 27% dijo que esperaba que la diversificación se acelerara en Asia. Jens Hildebrandt, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Alemana en el Norte de China, afirma que la tendencia se aleja de la globalización y se acerca más a lo que él denomina “localización”, donde las empresas construyen cadenas de suministro localizadas para servir a mercados específicos. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China estimuló esta evolución, “y la guerra de Ucrania le da otro empujón”, dijo por teléfono. Para Joerg Wuttke, que dirige la Cámara de Comercio de la UE en China, “el tipo de imagen pública de China cuando se trata de Ucrania está marcando realmente la diferencia”. Junto con su política Covid Zero y los trastornos asociados a los negocios, “lo que realmente importa ahora es la percepción de que China se está volviendo poco fiable”, dijo, calificándolo de “nueva dimensión”. Las relaciones entre la UE y China se han deteriorado mucho en el último año, marcado por la imposición de sanciones recíprocas por la situación de los derechos humanos en Xinjiang. China golpeó a los miembros del Parlamento Europeo, dejando en suspenso la aprobación de un ambicioso acuerdo de inversión entre la UE y China. Su trato con Lituania aumentó las tensiones. En marzo, dos semanas después de la invasión rusa, China advirtió a Estados Unidos contra el intento de emular a la OTAN en el Pacífico y rechazó las comparaciones entre las disputas de seguridad sobre Ucrania y Taiwán. “Los lazos entre China y la UE ya se enfrentan a crecientes dificultades en varios temas, y traer más puntos de fricción basados en nada no beneficia a ninguna de las partes”, dijo el periódico del Partido Comunista Chino, Global Times, en un artículo de opinión esta semana en el que pedía a la UE que no “cayera en la trampa de Lituania”. De cara a la cumbre de abril, Bruselas y los Estados miembros esperaban que Pekín detuviera la “espiral descendente” de los vínculos entre la UE y China utilizando su influencia sobre Rusia para ayudar a poner fin a la guerra, dijo Janka Oertel, directora del programa de Asia del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Esa esperanza se ha roto”, dijo en un comentario en línea. China siempre ve las relaciones con la UE desde una “perspectiva estratégica y a largo plazo”, y está dispuesta a trabajar con Bruselas, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, en una rueda de prensa regular el viernes. “Esperamos que la parte europea llegue a una percepción independiente de China y adopte una política independiente de China”. Al mismo tiempo, Zhao dijo que los lazos de China con Rusia eran un “nuevo modelo” para el mundo. En la UE, el sentimiento de consternación ante China es posiblemente más agudo entre los países de Europa central y oriental que tienen las opiniones más beligerantes sobre Rusia. Paradójicamente, también se encuentran entre las naciones de la UE con las que China mantenía las mejores relaciones a través de su foro 16+1, que permitía a los Estados más pequeños una audiencia con los dirigentes de Pekín. El descontento con el foro es evidente desde hace tiempo, y Lituania lo abandonó el año pasado. La semana pasada se envió una diplomática china a la región, lo que avivó las especulaciones de que otros países podrían estar considerando una salida. Fue recibida por una advertencia del gobierno checo de que el apoyo de China a Rusia perjudicaría sus relaciones con toda la UE. Aun así, pocos abogan por la disociación. Los holandeses han despertado a la amenaza de China en los últimos años, pero eso no significa que vayan a dejar de comerciar con Pekín o de hablar con ella, dijeron personas familiarizadas con el pensamiento del gobierno. Algunas empresas europeas están aumentando su atención a China. Una de las prioridades de Volkswagen AG para 2022 es “impulsar nuestro negocio en #China”, dijo el consejero delegado Herbert Diess en un post en Linkedin. Europa necesita a China para estabilizar la economía mientras sufre los efectos de la guerra, según Henry Wang Huiyao, fundador del Centro para China y la Globalización, un grupo de investigación política en Pekín creado como puente para explicar la posición de China al mundo. “El mensaje es que si la UE está más vinculada militarmente a la OTAN ahora, económicamente tendrá que estar más vinculada a China a medida que pase el tiempo”, dijo. El ambiente político en la mayor economía de Europa parece estar cambiando en la dirección opuesta. El Ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dijo la semana pasada en la Cumbre Ludwig Erhard que Berlín necesitaba un modelo de negocio totalmente nuevo para reducir su dependencia económica de China. Lars Klingbeil, que codirige el Partido Socialdemócrata del Canciller Olaf Scholz, habló en la misma conferencia de la necesidad de aprender las lecciones de la política rusa de Alemania y “acabar con la dependencia de China”. En Italia, el primer ministro Mario Draghi ha endurecido su postura respecto a China tras la invasión rusa. Italia ha reforzado este mes sus poderes de veto contra las adquisiciones extranjeras creando una división especial para supervisar cualquier posible fusión, lo que le permite bloquear una operación si afecta a un sector estratégico. “La guerra ya ha desencadenado intensos debates sobre las infraestructuras críticas y la resiliencia en Europa”, señalaron esta semana Agatha Kratz, directora asociada del Grupo Rhodium, y Max Zenglein, economista jefe del Instituto Mercator de Estudios sobre China, en un informe conjunto. La era de la “inversión china masiva” en Europa puede haber terminado, dijeron.