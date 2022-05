Boleta censal tiene preguntas sobre Covid-19 y tecnología; no incluye consultas sobre identidad de género y aún evalúan abordar la religión





01/05/2022 - 09:10:14

El Deber.- La boleta censal incluirá preguntas sobre temáticas novedosas como el acceso a la tecnología y el impacto del Covid-19. Si bien los estándares internacionales recomiendan no variar "demasiado" el contenido del cuestionario en relación al último censo, estos aspectos en los últimos 10 años han tomado mayor relevancia. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INE) decidió incorporar estas interrogantes en coordinación con el Ministerio de Salud y de acuerdo a recomendaciones de las Naciones Unidas. En el caso de las preguntas sobre el coronavirus, se prevé conseguir datos respecto a los efectos de la pandemia y estadísticas de mortalidad. Sobre la tecnología, el director del INE, Humberto Arnadi, detalló a EL DEBER que esta consulta responde a la necesidad de la población de acceder a servicios internet y al uso de los dispositivos móviles, computadoras y otros. "Pensamos introducir preguntas de acceso a tecnologías de información y la disponibilidad de computadoras u otros medios para poder acceder a las mismas y la calidad de los servicios existentes", aclaró. Identidad de género En marzo, el INE confirmó a este medio que la consulta de identidad de género no será incluida en el cuestionario censal en consenso con los colectivos LGBTIQ+. El registro será administrativo y estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia para hacer un relevamiento de datos de esta población. Esta encuesta será postcensal. "Lo que se requiere es un registro administrativo puesto que pueden existir dificultades al momento de realizar preguntas específica dentro de la boleta censal, por lo cual tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio de Justicia impulsan la realización de este registro administrativo de carácter voluntario", explicó Arandia. Bolivia tomó esta determinación a diferencia de Argentina, país que en su boleta censal de este año agrega preguntas como: ¿Cuál es su sexo registrado al nacer? y las respuestas pueden ser Mujer/Femenino, Varón/ Masculino o Ninguna de las anteriores. También en la consulta número 3 señala: "¿De acuerdo a la identidad de género se considera..." y muestra las opciones de: mujer, mujer trans/ travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad/ ninguna de las anteriores, prefiero no contestar o ignorado? Según el sociólogo y analista político Franco Gamboa, estas preguntas deberían ser incluidas en la boleta porque no debe "cerrarse" el género en femenino y masculino. "Existen otras categorías que merecen ser visualizadas por la expresión de derechos libres y se nos está coartando el derecho a una identidad", enfatizó. Religión Las Iglesias Católica y Evangélica han expresado su preocupación por el rechazo inicial del INE para incluir la pregunta sobre qué religión practican los bolivianos. Hace una mes, el director del INE dijo que añadir una pregunta sobre religión era inconstitucional ya que Bolivia es un Estado laico, ratificado en la Constitución Política. Ante este hecho, los evangélicos anunciaron protestas y llamaron a sus adeptos a no participar del censo el 16 de noviembre. Luego los católicos llamaron al INE a consensuar. El miércoles, el viceministro de Planificación, Marcelo Laura, informó que, a través de una comisión, evalúan convocar a las organizaciones religiosas con el objetivo de tratar el tema de la boleta. Arandia afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ocupa de esa tarea. El cuestionario del censo tiene un avance del 85%. El vocero presidencial, Jorge Richter, aseguró que la población conocerá el contenido y temáticas de la boleta en mayo, aunque no dio una fecha precisa.