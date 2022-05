Censo: La Paz perdió Bs 500 millones debido a que sus habitantes son censados en municipios vecinos





01/05/2022 - 08:41:39

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que la ciudad ha perdido 500 millones de bolivianos debido a que sus habitantes son censados en otros municipios. Arias dijo que por falta de protección del municipio paceño, en los últimos 10 años la comuna perdió ingresos por coparticipación tributaria. “Estamos buscando diálogo, estamos buscando concertación y respeto, pero basta de decirnos que los paceños perdemos población; después del Censo 2012, cada año hemos perdido 40 millones de bolivianos, porque nos han dicho que somos municipio expulsor, en 10 años hemos perdido más de 500 millones de bolivianos y les digo no podemos permitir eso otra vez”, dijo. El alcalde de La Paz recordó que en marzo envió cartas al director del INE, Humberto Arandia, y a la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza. Dijo que en ambas les pide que la realización del Censo 2022 no sea para la “confrontación entre bolivianos” sino una “herramienta legítima de gestión”. Por el conflicto de límites con municipios vecinos, La Paz está en riesgo de perder al menos 290 manzanos en un año en el que se realizará el censo, proceso que entre otros aspectos define la redistribución de la coparticipación tributaria en función a población. Para el 14 de mayo, se convocó a una Asamblea de la Paceñidad para hablar y definir acciones en este tema. Arias anunció que el próximo 14 de mayo se realizará la Asamblea de la Paceñidad y días antes se realizarán talleres en los distintos barrios de la ciudad, en los cuales se analizará sobre la importancia del Censo 2022, después que en los últimos días denunciara que al menos 290 manzanos se encuentran en riesgo de pasar a comunas aledañas. “Estamos pensando hacer la Asamblea de la Paceñidad el 14 de mayo en base al informe que me pase la Secretaría de Planificación; queremos hacer antes varios talleres en los barrios, en los distritos municipales y en los sectores (sociales) explicando la importancia del Censo 2022”, dijo el burgomaestre. Arias alertó que 290 manzanos se encuentran en riesgo de que pasen a municipios aledaños y, para defender esos territorios de los paceños, anunció que se preparan reuniones explicativas a vecinos y dirigencia en todos los macrodistritos, en las que se adoptarán decisiones con miras a la realización del Censo 2022. “Vamos a convocar a sectores gremiales, empresariales, vecinos, instituciones colegiadas entre otros porque el Censo aglutina e involucra a varios sectores, es decir, nos va a beneficiar o nos va a perjudicar, tenemos que hablar con todos los sectores”, dijo Arias.