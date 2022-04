Expertos: Economía alemana peligra por posible corte de energía rusa





30/04/2022 - 10:03:59

DPA. - Los economistas germanos creen que es bastante probable que también Alemania tenga que hacer frente al corte del suministro energético ruso, una situación que tendrá efectos económicos drásticos en la mayor economía europea, según una encuesta realizada por DPA. "Tenemos un pie en el escenario del apagón", señaló Katharina Utermöhl, experta de la compañía de servicios financieros Allianz. En su opinión, si cesaran los suministros de energía desde Rusia el crecimiento económico alemán sería de solo el 0,9 por ciento este año y habría un retroceso de la producción económica de 1,4 puntos el próximo año. Por su parte, el economista y experto en mercado laboral de Deutsche Bank Research Marc Schattenberg también advierte de la posibilidad de un embargo energético ruso. "Todavía no se ha decidido el cese de las compras de gas por parte de la Unión Europea (UE) y Alemania. Pero no se puede descartar una interrupción por parte de Rusia", subrayó. Esta semana Rusia canceló el abastecimiento del gas a dos países de la UE, Polonia y Bulgaria, por no pagar en rublos como exigía Moscú. La economista jefe del grupo bancario estatal KfW, Fritzi Köhler-Geib, coincidió y consideró que no se puede dar por sentado el crecimiento económico de Alemania. "Sin un embargo energético, la economía alemana debería seguir creciendo notablemente este año. Pero teniendo en cuenta los grandes riesgos a la baja, las cosas podrían resultar diferentes", dijo. Se trata de una situación que se suma a un momento ya inoportuno, con las cadenas de suministro interrumpidas por los cuellos de botella en China, los problemas aún existentes por la lucha contra el coronavirus, la escasez de mano de obra cualificada y las subidas de precios relacionadas con la guerra. Veronika Grimm, miembro del consejo de economistas que asesora al Gobierno alemán, también es pesimista. "Se espera que los precios de la energía se mantengan en un nivel alto. Este es un reto importante para la competitividad a largo plazo", afirmó. Hay que invertir en la generación de energías renovables en Alemania lo antes posible, manifestó. "La política energética es también política de seguridad, eso ha quedado claro", comentó, y añadió que a largo plazo el Estado no puede seguir compensando con ayudas los altos precios. Köhler-Geib destacó a su vez el efecto de la inflación sobre los salarios reales: "En el cuarto trimestre de 2021, los salarios por hora acordados en la negociación colectiva aumentaron un 1,1 por ciento, con una tasa de inflación del 5 por ciento". Utermöhl habla incluso del "mayor descenso de los salarios reales desde la reunificación alemana". "Los hogares nunca han sido tan pesimistas como ahora. Esperamos un fuerte retroceso en el consumo", añadió. El problema acabará afectando con el tiempo al mercado laboral, que hasta ahora se ha salvado en gran medida. A más tardar cuando se produzca una interrupción del suministro de gas ruso, la evolución positiva del mercado laboral alemán llegará a su fin, opinó también Schattenberg, del Deutsche Bank.