Ciudad alemana permite a las mujeres bañarse con el pecho descubierto





30/04/2022 - 10:00:28

DPA - Todas las personas podrán bañarse con el pecho descubierto en las cuatro piscinas públicas de la ciudad alemana de Gotinga a partir de este 1 de mayo, según una nueva disposición impulsada por un grupo feminista. En Alemania, el nudismo tiene una larga tradición. Ya sea en Sylt, en Rostock o en el Lago Chiem, ni bien el tiempo lo permite las personas se desnudan en las playas. Pero lo que está permitido en el exterior junto al agua en general está prohibido en las piscinas. En concreto, la regla suele ser que las características sexuales primarias -pene y vulva- y las secundarias -el pecho femenino- deben estar cubiertas. Eso cambiará ahora en Gotinga, aunque solo sábados y domingos. La nueva reglamentación fue impulsada por Mina Berger y la alianza feminista local "Mismo pecho para todos". Berger en realidad tiene otro nombre, pero prefiere guardar el anonimato. El detonante fue que en agosto del año pasado Berger se quitó la parte superior del biquini en una pisicina cubierta de Gotinga, ciudad del centro de Alemania. "Fue bueno darme cuenta de que me sentía mejor si no tenía puesta esa parte". Berger se define como persona no binaria, es decir que no se identifica ni como mujer ni como hombre. Sin embargo, en la pisicina consideraron a Berger como mujer, la expulsaron y le prohibieron volver. Las y los activistas en Gotinga plantearon entonces por qué está aceptado que los hombres se descubran el pecho y las mujeres no. A nivel nacional se están creando movimientos que reclaman que todas las personas se puedan descubrir el pecho, al menos en los mismos lugares en los que los hombres pueden hacerlo. Reclaman medidas no sexistas y la desexualización del cuerpo de la mujer. En Berlín hubo en el verano europeo de 2021 una manifestación en bicicleta bajo el lema "No nipple is free until all nipples are free!" (Ningún pezón es libre hasta que todos los pezones lo sean), con el fin de protestar contra la prohibición de descubrirse los pechos en los parques.