Menos del 1% de los inmunizados tuvieron reacciones adversas a la vacuna contra el Covid-19 en el país





30/04/2022 - 09:17:48

El Deber.- Solo el 0,074% de la población vacunada en el país, es decir, mucho menos del 1%, presentó una reacción adversa a la vacuna contra el Covid -19, de acuerdo con el Ministerio de Salud, que también informa que en Bolivia no existe ningún deceso a consecuencia de la aplicación de la vacuna contra Coronavirus. De 11.245.949 dosis aplicadas entre el 1 de junio del 2021 al 15 de marzo del 2022 solo 8.415 registró efectos secundarios leves, según esa cartera de Estado. El ministerio señala que estos efectos, entre ellos malestar y dolor de cabeza, tuvieron periodos de duración muy cortos y que fueron rápidamente superados por las personas que los sufrieron. Freddy Armijo, responsable nacional de Epidemiología, indicó que solo cinco personas de todas las vacunadas en el país (más de 11 millones), requirieron internación, pues los que presentaron algún malestar recibieron atención ambulatoria. Los pacientes que fueron internados permanecieron así un corto tiempo y ya fueron dados de alta, dado que estaban repuestos, según señaló Armijo. El médico explicó que una vez que alguna persona tiene malestar y acude a un centro de salud y se identifica que sus síntomas y signos pueden deberse a la aplicación de una vacuna, en este caso contra el Covid-19, la información es registrada en un sistema informático, y se realiza un seguimiento al paciente, de acuerdo con normativas internacionales. Armijo indicó que en el país no existen las condiciones para hacer seguimientos individualizados de todos quienes se vacunan, pero que quienes han requerido atención la han recibido. El responsable nacional de Epidemiología señaló que las vacunas contra el Covid-19 son seguras y que por algún tiempo circularon ideas infundadas sobre efectos nocivos que han quedado descartados en el mundo después de dos años de aplicación de éstas. Armijo explicó que al vacunarse, la persona recibe antígenos que le permitirán defenderse si es que contrae el virus. Señaló que, mínimamente, con dos dosis el organismo puede protegerse de la cepa original, por lo que es importante recibir la tercera dosis y la anual o cuarta dosis para que el organismo esté protegido contra las variantes del virus. El médico expuso que los virus buscan sobrevivir y al ser células que dependen de otras para sobrevivir, mutan en su estructura molecular para eludir o la inmunización o el tratamiento, por ello, mientras la persona tenga las dosis recomendadas de vacuna, su organismo podrá defenderse del virus. Armijo indicó que si la persona no completa su esquema de vacunación es como si no hubiera sido inmunizada. Mientras ninguna muerte se ha producido por haber recibido la inmunización contra el Covid-19, los fallecimientos a causa de este virus han ocurrido sobre todo en personas que no se habían vacunado. El 91,3% de decesos por coronavirus en Bolivia ocurrieron en pacientes que no habían recibido dosis contra la enfermedad, señaló Armijo. Los porcentajes por departamento son similares, sin embargo, los más elevados son los de Oruro (97.9%), Beni (96.6%) y Potosí (94.9%). Entre el 1 de junio del 2021 y el 15 de marzo del 2022, en Bolivia fallecieron 11.113 personas a consecuencia del Covid-19, reporta el Ministerio de Salud. De ese total de personas fallecidas, 10.149 no contaban con el esquema completo de vacunación. De estas, el 63% corresponde a mayores de 60 años.