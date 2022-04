OCD alerta que se dejó a discrecionalidad de evaluadores la selección de finalistas a la Defensoría





30/04/2022 - 08:51:10

Correo del Sur.- La Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), que fue veedora en este proceso, alertó este viernes que la lista de los siete finalistas para Defensor del Pueblo quedó bajo criterio discrecional de los asambleístas evaluadores, debido a que no había parámetros precisos, lo que obligó a aplicar la consideración personal. “La revisión superficial de hojas de vida, la falta de indicadores más precisos y objetivos para la calificación a los postulantes y el incumplimiento de algunos puntos del reglamento fueron las características del proceso de selección para la designación del Defensor del Pueblo; consecuentemente, la definición de la lista para el pase a la fase final quedó librada a la discrecionalidad de los miembros de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, refiere una nota de prensa de la institución. Este jueves terminó la preselección de candidatos y siete pasaron a la última etapa, que corresponde en pleno del Legislativo. El cierre de la evaluación generó fisuras entre las fuerzas políticas ya que Comunidad Ciudadana (CC) rechazó el informe final y acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) de eliminar a dos candidatos que consideraban idóneos. La OCD acompañó el proceso de evaluación desde el lanzamiento de la convocatoria y durante el desarrollo identificó 12 falencias. “Para una selección más objetiva y meritocrática se recomienda proporcionar las hojas de vida de los postulantes a cada parlamentario de la Comisión, fijar parámetros de calificación más precisos para cada una de las etapas y adoptar mayores medidas de transparencia y acceso a información a detalles del proceso, particularmente en lo referido a denuncias, impugnaciones e inhabilitaciones”, agrega. Para el MAS, la preselección fue transparente y sus legisladores apuntan a que contarán con los dos tercios de votación para elegir al Defensor del Pueblo. El diputado Juan José Jauregui, del partido azul, dijo este viernes que buscarán consenso con el “ala blanda” de los opositores ya que percibe división en CC y Creemos. La OCD emitió una serie de observaciones y recomendaciones, como: “falta de acuciosidad en la revisión de hojas de vida y de documentos de respaldo de parte de los miembros de la Comisión Mixta de Constitución, especialmente en la etapa de verificación de requisitos y de evaluación de méritos”. “La metodología de trabajo podría incluir la obligatoriedad de que los miembros de la mesa cuenten con las hojas de vida y los documentos de respaldo en físico para poder realizar una revisión cuidadosa”, agrega la institución. Luego, devela que “El sistema cumple/no cumple no permite advertir las características de experiencia, trayectoria y meritocracia de los postulantes. Y, recomienda: “Se debe establecer un sistema de puntaje más preciso para calificar con mayor objetividad al momento de evaluar los perfiles y habilitar a los mejor calificados para el desempeño del cargo”. “La información presentada en los medios oficiales del Senado y de la Vicepresidencia del Estado no incluye detalles sobre la habilitación/inhabilitación de postulantes en cada etapa”, es otra observación y sugiere que “la información debería presentarse con mayor detalle para conocimiento de la ciudadanía y de los postulantes”. Luego, “a través de medios de comunicación se conocen denuncias sobre el proceso. Como parte de la transparencia, la Comisión Mixta debería hacer públicas las denuncias e impugnaciones presentadas para el conocimiento de la ciudadanía”. Otra observación es “Los parámetros de evaluación de la entrevista ‘excelente, bueno, regular, insuficiente’ no son claros para calificar a los postulantes. Esos criterios sin indicadores más precisos dejan la decisión a la discrecionalidad de los miembros de la Comisión Mixta”. Por otro lado, “nuevamente, se requieren puntajes que permitan evaluar con mayor objetividad”. Además, “la verificación del dominio del idioma originario en la etapa de entrevistas fue aleatoria. La exigencia debió ser igual para todos los postulantes”. La organización alertó que “las preguntas 36 y 39 del criterio 3 del Reglamento tenían exactamente el mismo contenido y fueron formuladas a dos postulantes durante la entrevista. Y, la Comisión estableció previamente que las preguntas no iban a repetirse; sin embargo, se registró este hecho". En esa línea, agrega que “se advirtió falta de organización y preparación para la etapa de evaluación posterior a la entrevista. En un proceso como el actual, la metodología debió estar definida con anterioridad”. “Hubo ausencia de instituciones clave en el proceso; por ejemplo, las universidades, se abstuvieron de participar porque se las convocó solo para la última etapa, lo que derivó en la improvisación para la preparación de las preguntas”, es otra falencia detectada. Y, “las propuestas presentadas por los postulantes, correspondientes al criterio 4, fueron valoradas de forma discrecional porque no había parámetros que permitieran valorar su calidad”. En tanto, la recomendación es que “se requieren parámetros que permitan valorar el contenido de las propuestas para una mejor evaluación de cada postulante. “Durante el proceso, no hubo participación y acompañamiento de instancias Especializadas. Se recomienda invitar a organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales”, afirma la institución. “En varias etapas, se observó el desempeño pasivo de los miembros de la Comisión. Se recomienda un mayor compromiso de los parlamentarios que tienen la misión constitucional de representar al conjunto de la población boliviana en este proceso”, dice la ODC, en su informe final.