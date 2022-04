Defensor: Oposición prevé veto si el MAS direcciona designación





30/04/2022 - 08:47:21

Página Siete.- Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos anunciaron que no darán viabilidad a la elección del nuevo Defensor del Pueblo, si notan que el Movimiento Al Socialismo (MAS) direcciona la designación del nuevo titular de esa institución. Los frentes opositores aseguran que debe designarse al profesional más idóneo. El jueves, la Comisión Mixta de Constitución remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el informe con la lista de los siete postulantes que pasan a la etapa final del proceso: la de designación. CC no suscribió el documento, porque denunció que el MAS excluyó, bajo una línea política, a dos candidatos que lograron buena calificación. El jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, manifestó que esa organización política dará curso a la elección de un profesional idóneo e imparcial. Indicó que no existe ningún acuerdo con el oficialismo. “Entendemos que hay cuatro postulantes identificados como masistas, pero existe la posibilidad de que haya personas independientes y que se comprometan a defender a la población. Creemos tiene la esperanza de que se elija un Defensor del Pueblo que no sea funcional al Gobierno de turno. El MAS no tiene dos tercios y si vemos que tiene su candidato, no viabilizaremos la elección”, sostuvo. Gutiérrez llamó a los medios de comunicación a dar a conocer la lista de quiénes son los siete postulantes que pasaron a la etapa final. Además, el legislador opositor instó a la población a estar atenta, para que se elija a una persona que devuelva la institucionalidad a la Defensoría del Pueblo. El legislador Enrique Urquidi, de CC, expresó nuevamente su molestia porque el partido de Gobierno excluyó a dos candidatos que tenían buena calificación meritocrática. Agregó que la agrupación política que representa no dará curso a la elección de un nuevo Defensor, “si el MAS direcciona la designación”. “Nuestra línea en la votación en la Asamblea Legislativa va a estar orientada a impedir que el MAS pretenda imponer y direccionar la elección de un Defensor del Pueblo, que le sea afín a sus intereses políticos. Si el MAS va a ir con una actitud de querer direccionar la elección, nosotros vamos a bloquear esa votación”, sostuvo. ¿Qué dice el MAS? El senador Rubén Gutiérrez, del MAS, manifestó que en la etapa de entrevistas no hubo irregularidad alguna y que hay videos y documentos que demuestran la transparencia del proceso. A su vez, negó la versión de CC de que el MAS hubieran perjudicado a candidatos, por lo cual llamó a la oposición a retomar la ruta del consenso. “Durante todo el proceso nos dijeron que teníamos nuestros candidatos, que nuestra candidata era Nadia Cruz, que nuestra candidato era uno u otro tal postulante. Nosotros hemos asumido una posición objetiva, hemos inhabilitado a quienes tenían militancia; Cruz ha sido inhabilitada, posteriormente otros postulantes como el señor Vera, Wilber Choque. El MAS ha demostrado que ha actuado con objetividad, cuando en todo el proceso se nos acusó falsamente”, enfatizó. Gutiérrez expresó que no está descartada la posibilidad, de que antes de la sesión de la Asamblea Legislativa para elegir nuevo Defensor, se convoque a las bancadas opositoras para llegar a consensos. “Las tres bancadas debemos elegir entre los siete candidatos, no se puede inviabilizar por inviabilizar la elección del Defensor. ¿O la oposición quiere continuar con un periodo de interinatos?”, complementó. Dos tercios El artículo 220 de la Constitución Política del Estado establece que el Defensor del Pueblo será elegido por al menos dos tercios de los miembros presentes en el Legislativo. El MAS no cuenta con los dos tercios en la Asamblea. Al partido oficialista le faltan 15 votos para llegar a ese margen (12 en Diputados y tres en Senadores). Sin embargo, en lo que va de gestión, año y cinco meses, el masismo logró sumar a siete diputados disidentes de oposición, dos de CC y cinco de Creemos. Se tiene previsto que entre el 3 y el 6 de mayo se realice la sesión en la Asamblea Legislativa para designar al nuevo titular de la Defensoría. Esto luego de que la institución estuviera a cargo del interinato de Nadia Cruz por más de tres años.