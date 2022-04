Periodistas del eje condenan reconocimiento al presidente de los diputados y desconocen a dirigente nacional





30/04/2022 - 08:45:09

El Deber.- Las federaciones de periodistas del eje del país repudiaron este viernes la condecoración que otorgó Héctor Aguilar Mercado al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y recordaron que esta persona no tiene representación alguna para actuar en nombre de los comunicadores del país. “La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (Ftplp), en esta coyuntura de crisis política, hace conocer la denuncia pública en contra del señor Héctor Aguilar quien, en pasados días a nombre de una supuesta Confederación Nacional de los Trabajadores de la Prensa de Bolivia, se dio la tarea de realizar reconocimientos a personajes políticos, mellando no solo la independencia sindical, sino los propios estatutos de las organizaciones sindicales”, señala el documento del gremio paceño. El 27 de abril, el presidente de los diputados publicó fotografías de la condecoración que recibió del supuesto ente gremial de los comunicadores, el autor del reconocimiento fue, Héctor Aguilar y Mamani dijo sentirse orgulloso de ese acto. La reacción de los periodistas empezó en plaza Murillo con los trabajadores que a diario cubren esa fuente y utilizaron las cuentas en WhatsApp para expresar su molestia y recordar que los periodistas por principio no realizan ese tipo de homenajes y menos a actores políticos. “Expresamos nuestro total rechazo y desconocimiento porque consideramos que nos debemos a la ciudadanía, que por este tipo de actos podría poner en duda el trabajo independiente y transparente que realizamos de manera honesta y equilibrada día a día”, publicaron los periodistas del área política en un pronunciamiento colectivo. Desde Santa Cruz, la protesta vino a través de la federación departamental que también enumeró las violaciones al código de ética que cometió Aguilar Mercado. Fueron nueve observaciones que lanzaron los periodistas de Santa Cruz y desconocieron el mandato del cuestionado dirigente. “El señor Héctor Aguilar Mercado hace muchos años que no representa al gremio nacional de la prensa, por lo que sus actos están viciados de nulidad. Se hace decir secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Presa de Bolivia, cuando al menos seis Federaciones del país lo han desconocido en muchas oportunidades por haber incurrido en un sinnúmero de irregularidades”, señala el documento. Cochabamba, también emitió su comunicado sindical y recordó que Aguilar Mercado realiza encuentros que califica como “congresos”, sin respaldo de los periodistas. “Instamos a todos los trabajadores de la prensa de Bolivia reiterar y hacer público el desconocimiento hacia Aguilar como dirigente legal de la prensa”, dice el comunicado de los periodistas cochabambinos.