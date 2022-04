Los celulares con sistemas operativos antiguos no podrán usar WhatsApp a partir de este sábado





29/04/2022 - 20:46:39

La aplicación WhatsApp dejará de funcionar en una serie de dispositivos móviles a partir de este 30 de abril, debido a nuevas actualizaciones introducidas por la red social que no son compatibles con algunos sistemas operativos 'obsoletos', informa la prensa internacional. Actualmente, WhatsApp es compatible con dispositivos basados en los sistemas operativos Android OS 4.1 y versiones posteriores, con iOS 10 en adelante y con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2. "Al igual que otras empresas de tecnología, cada año identificamos cuáles son los dispositivos y el software más desactualizados y los que tienen menor cantidad de usuarios, para decidir qué dejamos de admitir. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes, o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp", señala la red social. A partir de este sábado, la aplicación de mensajería instantánea dejará de funcionar en dispositivos cuyo sistema operativo no se encuentre entre los antes mencionados, incluyendo Android Apple Pie, Banana Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Ice Cream Sandwich 4.0 y Honeycomb 3.0.