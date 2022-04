Al menos seis empresarios rusos fueron hallados muertos en los últimos tres meses





29/04/2022 - 19:59:05

Infobae.- Desde finales de enero han sido hallados sin vida al menos seis empresarios rusos por motivos que aún se investigan, y cuatro de ellos estaban vinculados al gigante energético estatal Gazprom. Un ejecutivo de Gazprom fue hallado muerto en su casa de campo en el pueblo de Leninsky, cerca de Leningrado, el 30 de enero de 2022. La cadena rusa RenTv lo identificó como Leonid Shulman, jefe de transporte de Gazprom Invest, y la agencia estatal rusa RIA Novosti informó que se encontró una nota de suicidio en la escena. El 25 de febrero fue hallado muerto en el mismo pueblo Alexander Tyulakov, otro alto ejecutivo de Gazprom. El diario ruso independiente Novaya Gazeta detalló que fue encontrado sin vida en su garaje y afirmó que fue un suicidio. El multimillonario ruso de origen ucraniano Mikhail Watford fue encontrado muerto en su casa de Surrey, Inglaterra, el 28 de febrero. La policía local explicó a la cadena CNN que la muerte está siendo investigada por un forense y que se presentará un informe el 29 de julio. Luego hay tres casos de empresarios que habrían matado a miembros de sus familias antes de quitarse la vida. Vasily Melnikov, dueño de la empresa de suministros médicos MedStom, fue encontrado muerto junto a su familia en Nizhny Novgorod a finales de marzo, según reveló el periódico ruso Kommersant. El Comité de Investigación de Rusia informó que un hombre de 43 años, su mujer, de 41, y dos niños de 4 y 10 años fueron hallados muertos a puñaladas el 23 de marzo. Aunque el comité no nombró a Melnikov, las edades de las víctimas y el lugar del incidente coinciden con el informe de Kommersant. En los días posteriores al incidente, el comité dijo que “no había signos de entrada no autorizada en el apartamento” y que “se encontraron e incautaron cuchillos”. Y advirtió que “los investigadores están considerando varias versiones de lo sucedido, incluyendo el asesinato de los hijos y la esposa por el jefe de la familia, seguido de una muerte autoinfligida”. Vladislav Avayev, ex vicepresidente de Gazprombank, fue hallado muerto con su mujer y su hija en su departamento en Moscú el 18 de abril, según la agencia estatal rusa Tass, que afirmó que se está investigando el caso como un asesinato-suicidio. Yulia Ivanova, representante del Comité de Investigación de Moscú, declaró a Tass que un pariente descubrió los cuerpos, con heridas de bala de “una pistola de Vladislav”, después de que el chofer de la familia y la niñera les dijeran que no podían contactarlos por teléfono ni entrar en el apartamento, ya que la puerta estaba cerrada por dentro. Y un día después, el 19 de abril, Sergey Protosenya, ejecutivo del productor de gas Novatek, que es parcialmente propiedad de Gazprom, fue encontrado muerto al norte de Barcelona y los cuerpos de su mujer y su hija fueron hallados en las proximidades, según informó la CNN. Los cuerpos de las dos mujeres, con signos de haber sufrido violencia, fueron encontrados en el interior de su lujosa casa en Lloret de Mar, y el cuerpo de Protosenya fue encontrado en el jardín exterior, según una fuente de CNN vinculada al caso, que se está investigando como un doble asesinato y posterior suicidio.