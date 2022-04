Médicos retoman advertencia de medidas de presión con bloqueos de los mil servicios





29/04/2022 - 19:08:18

Erbol.- Luego de que los profesionales en salud no fueron convocados a retomar el diálogo por parte del Ministro de Salud, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, anunció que desde el miércoles de la próxima semana se implementarán los “bloqueos de los mil servicios” en todo el país. Larrea explicó que el lunes 25 de abril ya los médicos solicitaron por escrito al Ministro fijar fecha y hora para el diálogo, sin embargo, en cinco días ni hubo respuesta a los médicos. Indicó que, ante esta situación, se está convocando a una reunión ampliada del Consejo Nacional de Salud (Conasa) para el miércoles en La Paz y que se realizarán los bloqueos de los mil servicios. “Los bloqueos van a ser en todos los departamentos, en todos los servicios de salud (…), después se adoptarán más medidas”, dijo Larrea. Aclaró que los acuerdos que está llegando el Ministerio de Salud son con los trabajadores en salud y no así con los profesionales. Lamentó que no se dé importancia a su sector. Señaló que si la intención del Ministro de Salud es “medir fuerzas” con los médicos, el único perjudicado es la población. Larrea pidió también el apoyo de la población a los profesionales en salud, tomando en cuenta que dieron la cara durante la pandemia. Ante las advertencias de descuentos, el directivo pidió que se mida a los sectores con la misma vara, puesto que otros realizan partos de 24, 48 y 72 horas sin tener sanciones.