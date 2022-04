Obispos ven con preocupación falta de transparencia y tendencia a politizar el Censo





29/04/2022 - 19:01:34

Correo del Sur.- Los Obispos de Bolivia se pronunciaron respecto a temas de la coyuntura nacional, señalando entre sus preocupaciones que existiría una falta de transparencia y la tendencia a politizar el Censo de Población y Vivienda, que se realizará este 2022. La posición se expresa en el Mensaje al Pueblo de Dios “¡El Señor ha Resucitado! Vive el Señor de Veras”, que emanó de la CX Asamblea de Obispos realizada en Cochabamba. “Otros motivos de preocupación son la falta de transparencia y la tendencia a politizar el próximo Censo que se llevará a cabo en nuestro país. Este medio, es el instrumento para tener el reflejo objetivo de la realidad boliviana, a nivel demográfico, económico, social e identidad cultural y religiosa. Del resultado del Censo depende la configuración de la representación legislativa y la distribución equitativa de recursos económicos en las diversas regiones de nuestro país”, dice el texto suscrito por los Obispos. El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Monseñor Aurelio Pesoa, recordó que la Iglesia ya ha enviado una carta al Instituto Nacional de Estadísticas, para que se incluya la creencia religiosa entre las preguntas del Censo. “Creemos que este tema no tendría motivo para obviarse. Es verdad que escuchamos decir que Bolivia es un país laico y nos alegramos por eso, nosotros no estamos queriendo cambiar el sistema de que el país sea laico, lo que sí estamos en contra es contra aquellas posturas laicistas que en algunas oportunidades van surgiendo y confunden el país laico con país laicista”, dijo Pesoa En otras cuestiones, los Obispos percibieron con alegría y esperanza que de a poco se van superando los momentos de tristeza y desasosiego de la pandemia. Expresaron también preocupación por lo que calificaron como “la invasión arbitraria y armada a Ucrania con tantas víctimas, en particular, civiles inocentes y con graves consecuencias para el mundo entero”. Observaron, asimismo, que la recuperación de la paz social del país se vuelve más compleja al encontrar, debido a la ausencia de una voluntad sincera de reconciliación y concordia. “Continúan actitudes de recelo que impiden reconocernos como lo que somos, bolivianos todos, hijos del único Padre”, acotaron. En el Mensaje, se destaca también el clamor para una reforma sustancial de la administración de la justicia, ecuánime y libre de toda injerencia política, económica y otras. Los Obispos alertaron que, de no corregirse esta situación, se “pone en grave riesgo la paz, además de sembrar dolor y sufrimiento en tantos inocentes y sentimientos de indefensión en la ciudadanía”.



Llamados En el Mensaje al Pueblo de Dios, los Obispos llamaron a que los distintos niveles de gobierno promuevan el bien común a través de la escucha, el diálogo y acuerdos con todos los sectores que ayuden a superar las tensiones y problemas, proponiendo soluciones prácticas y ecuánimes para todos. A los empresarios, reconocieron su rol importante en la creación de empleos y les señalaron que “el bien que Dios ha dispuesto para ser compartido entre todos como hermanos”. A las familias bolivianas, el llamado de los Obispos es a “mantenerse unidas y bajo la mirada providente de Dios, para ir saliendo de esta situación reconstruyendo un clima de paz, serenidad, armonía y bienestar”. “Con la esperanza de que la situación sanitaria mejore, a ustedes, niños y jóvenes, les alentamos a retomar con entusiasmo y responsabilidad sus actividades educativas”, agrega el texto. A los servidores públicos, personal médico-sanitario y maestros en esta pandemia, los obispos les manifestaron su reconocimiento y gratitud por su extraordinario servicio y por su testimonio de servir con amor. Les animaron a seguir con su labor.