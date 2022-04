El MAS buscará apoyo en alas blandas de CC y Creemos para tener 2/3 en la designación del Defensor del Pueblo





29/04/2022 - 18:56:40

Los Tiempos.- El Movimiento al Socialismo (MAS) apelará a los sectores más "blandos" o "democráticos" de las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para designar, por dos tercios, a uno de los siete postulantes como Defensor del Pueblo, según el diputado oficialista, Juan José Jauregui. "Necesariamente nos vamos a sentar (con la oposición), pero ustedes conocen que existe dos alas dentro de Comunidad Ciudadana, un ala que es radical que estamos seguros que no va buscar arribar al consenso, y la otra que es democrática. Vamos a apelar al ala consensuadora, al ala democrática de ambas organizaciones políticas", manifestó Jauregui. CC denunció que la última etapa de la selección del Defensor del Pueblo se vio contaminada por la injerencia comandada por intereses del ala dura del MAS. En ese sentido, la bancada de oposición abandonó la sesión de la Comisión Mixta de Constitución y no aprobó el informe final. El MAS aprobó dicho informe sobre el proceso de selección de los siete candidatos y candidatas seleccionadas, CC protestó porque el MAS hizo un uso político en esta fase y en ese línea inhabilitó a dos candidatos que sería los "favoritos" de la opositora CC. Según el cronograma para la selección y designación del Defensor del Pueblo entre el 3 y 6 de mayo se instalará la sesión de la ALP , en esa instancia se designará a la nueva autoridad defensorial por dos tercios de votos. El MAS no cuenta con dos tercios en el Legislativo, pero sí con mayoría y necesariamente tiene que buscar consensos para la designación de la autoridad. La diputada Bertha Beatriz Acarapi (MAS) pidió a la oposición dejar de hacer show político y ser consecuente. Para aprobar el reglamento para el Defensor del Pueblo se ha trabajado de manera conjunta, se ha llegado a un consenso. En todo este tiempo se ha trabajado bien, pero finalmente a ellos les gusta hacer y montar show. Supuestamente el proceso de selección está perdiendo credibilidad", señaló. La alianza CC emitió un comunicado y denunció que el MAS rompió el consenso entre las fuerzas políticas que pretendían guiar este proceso de selección por intereses del ala radical de oficialismo. "Esta fracción (el ala dura del MAS) es la que, a través de algunos diputados y diputadas oficialistas, ha buscado imponerse en la toma institucional de la Defensoría del Pueblo para posicionarse en su disputa política hacia adentro de su organización partidaria", indica el comunicado de la bancada. Aclaró que la bancada no puede ser parte de esa "vulneración a la voluntad popular" ejecutada por el oficialismo. En tanto, el diputado Erwin Bazán pidió al jefe de Creemos en la Cámara de Diputados que se pronuncie de manera formal sobre la posición de su bancada en relación al Defensor del Pueblo. "Como legislador de Creemos rechazo enérgicamente las expresiones de una senadora en sentido de que el informe emitido por la Comisión Mixta de Constitución para la elección de Defensor/a del Pueblo responda a un acuerdo de intereses para facilitarle los dos tercios en la Asamblea Legislativa", señaló Bazán.