Defensa de Añez analiza convocar al ministro de Gobierno al juicio oral del caso golpe II





29/04/2022 - 18:52:31

Página Siete.- La defensa de la expresidenta Jeanine Añez analiza convocar a declarar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en el juicio oral del caso “golpe de Estado II”. La autoridad fue oficial mayor de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante la crisis de noviembre de 2019 y la defensa de la exmandataria argumenta que fue mencionado en varias declaraciones. “Al haber sido mencionado tantas veces en estas declaraciones y al haber venido a declarar funcionarios que eran dependientes de él, probablemente convenga que el mismo pueda asistir ante este tribunal como una prueba de reciente obtención”, informó el abogado Luis Guillen. El jurista señaló que Del Castillo debe brindar declaraciones por la convocatoria a la sesión 198 que fue dada a conocer por diferentes medios, desde la página oficial de la Asamblea Legislativa hasta grupos de WhatsApp que eran administrados por él. Guillen apuntó que se debe esclarecer si se tenía que conformar primero la directiva en la Cámara de Senadores, en un estado de crisis y emergencia. Según documentos a los que tuvo acceso Página Siete, Del Castillo habría sostenido una reunión con Jeanine Añez el 11 de noviembre de 2019. En ese encuentro, la entonces senadora le instruyó publicar la convocatoria a sesión para los legisladores, con quienes debían tratar la sucesión constitucional. Asimismo, subrayó que con la declaración del exjefe de la Casa Militar general Milton Navia, quedó demostrado que “no existió una caravana presidencial trasladando a Jeanine Añez”. Jeanine denuncia que la Justicia excluyó una prueba y refleja soledad en una carta Opinión.- Jeanine Áñez, quien enfrenta los procesos denominados "Golpe de Estado I" y "Golpe de Estado II", se mostró disconforme con el hecho de que la Justicia supuestamente no tomara en cuenta como prueba un comunicado efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2019, cuando ella asumió el poder en la Presidencia, al calor de la crisis social en el país. "El Tribunal sin competencias que juzga ilegalmente a Jeanine Añez excluyó, como prueba de la sucesión constitucional, al comunicado del TCP del 12.11.2019. El Gobierno impuso desconocer un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para condenarla y el juzgado acató", se lee en la queja de Jeanine de este viernes. "La validez de la prueba presentada por la defensa consta en la página oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, por más de que el Gobierno y el tribunal ilegal quieran negarla, borrarla, omitirla, excluirla del proceso judicial más desigual, abusivo y fuera de lugar", completa el posteo. En audiencia, la exmandataria dio a conocer que ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra los delitos que se le acusan en el caso denominado “Golpe de Estado II”, por lo cual pidió a los jueces que no haya sentencia en tanto el TCP se pronuncie. LA CARTA El diario El Deber reveló una carta de tres carillas que fue escrita por Áñez y dirigida a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Eliane Capobianco. La exautoridad que fue parte del Ejecutivo de Jeanine no se presentó para brindar declaraciones en calidad de testigo, razón por la que la expresidenta evidenció cierta desazón. "Nunca pensé causar tantas molestias por ponerlos como testigos en una situación que vivimos todos (...). Si no quieren declarar, no lo hagan. Cada quien con su conciencia", se lee en la misiva, que denota "decepción" y soledad en Jeanine, ante la inasistencia de diferentes exautoridades que resolvieron no declarar sobre los sucesos de 2019 y que fueron citadas por la defensa, es decir, Áñez.