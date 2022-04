EEUU: no hay señales de adelanto en negociaciones entre Rusia y Ucrania





29/04/2022 - 12:06:20

VOA.- Estados Unidos no ha visto muchas señales de que las negociaciones entre Rusia y Ucrania están “siendo fructíferas” mientras la guerra de Moscú entra en su tercer mes, dijo a la Voz de América Derek Chollet, el consejero del Departamento de Estado en una entrevista el jueves. “Los rusos no parecen dispuestos a negociar de una manera particularmente coherente”, señaló Chollet. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo en Ucrania el jueves, después de una parara en Moscú, donde se reunió por casi dos horas con el presidente Vladimir Putin. Chollet dijo que el secretario de Estado, Antony Blinken, habló con Guterres antes de su viaje a Moscú y Kiev, y que Estados Unidos espera escuchar del secretario general su hay algún camino hacia la paz. En el Congreso, un proyecto de ley que examina el apoyo de China a la invasión de Rusia a Ucrania fue aprobado el miércoles por la Cámara de Representantes. La llamada Ley Evaluación de la Interferencia y Subversión de Xi podría requerir reportes del Departamento de Estado. EEUU no ha visto que China haya ayudado a Rusia con armas y suministro, pero observa muy de cerca, dicen algunos funcionarios. “China pagará un precio si se observa que esté ayudando a Rusia, ya sea con asistencia directa, particularmente militar, o en la evasión de sanciones”, dijo Chollet a la VOA. Advirtió que el “espacio de cooperación” entre EEUU y China está “disminuyendo”, precisamente cuando se espera que Blinken elaborará un informe al respecto en “los próximos días”. VOA: Hoy, el presidente Biden anunció una propuesta para presionar a los oligarcas rusos. También está pidiendo al Congreso ayuda adicional para ayudar a Ucrania. ¿Qué diferencia al anuncio de hoy de los anteriores? Chollet: Este es un anuncio histórico de apoyo de Estados Unidos. El presidente Biden pidió al Congreso más de 30.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania. De ellos, 20.000 millones serán para seguridad y asistencia de defensa. Y también habrá asistencia humanitaria y respaldo económico. Así que es otro ejemplo del compromiso de EEUU con una Ucrania fuerte, segura e independiente. VOA: También hoy, los miembros del Congreso estaban votando sobre la Ley de Préstamos para la Defensa de la Democracia en Ucrania 2022. Chollet: Lo que EEUU está enfocado ahora es que el Congreso apruebe la asistencia suplementaria que acaba de proponer el presidente, y los 30.000 millones de dólares es el monto de la asistencia que pensamos que refleja que es de nuestro interés tener una Ucrania segura y protegida. Lo que ha sido crítico durante esta crisis es el apoyo bipartidista que hemos tenido del Congreso. Y el Congreso ha estado trabajando muy estrechamente con la administración para conseguir que Ucrania consiguiera el apoyo que ha recibido hasta ahora. Lo cuadriplicaremos en las próximas semanas si obtenemos los 30.000 millones. VOA: ¿Tiene EEUU un evaluación de la salud de Putin? Chollet: No. Obviamente no tenemos mucho contacto en persona con él en esto días. Lo que sí tenemos es una evaluación de las consecuencias de las decisiones que está haciendo. Creemos claramente que se equivocó con esta guerra brutal contra Ucrania. Le dimos toda oportunidad de elegir otro camino por muchos meses, pero también le dejamos saber claramente que Rusia y él mismo pagarían un alto precio si iniciaba una guerra con Ucrania. ¿Es posible alcanzar un acuerdo con Putin? VOA: ¿Ha conversado EEUU con el secretario general de la ONU Antonio Guterres después de su encuentro con Putin el martes? Chollet: Hemos mantenido un contacto directo con el secretario general durante toda esta crisis. Blinken tuvo una oportunidad de hablar con él por teléfono antes de su viaje a Moscú y Ucrania. No estoy seguro de que otros colegas hayan hablado con él desde entonces, pero Blinken no lo ha hecho. Nosotros, por supuesto, trataremos de estar en contacto con el secretario general para escuchar sobre su viaje y si hay una posibilidad para la paz. Pero tenemos dudas. No hemos visto muchas señales de que las negociaciones entre Rusia y Ucrania están “siendo fructíferas” y los rusos no parecen dispuestos a negociar de una manera particularmente coherente. VOA: En cuanto al papel de China en la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Podría China enfrentar sanciones secundarias su suministra apoyo material o financiero a Rusia? Chollet: Bueno, Estados Unidos ha sido muy claro: el presidente Biden en sus conversaciones con el presidente Xi (Jinping), Blinken en sus conversaciones con el canciller chino Wang (Yi), de que China pagará un precio si se observa asistiendo a Rusia, ya sea una asistencia directa, particularmente militar, o a evadir las sanciones. China sabe muy bien las consecuencias económicas que podría enfrentar si se observa que está ayudando a Rusia. China de por sí ya está sufriendo por las sanciones impuestas a Rusia. Así que esperamos que China tome la decisión de no apoyar a Rusia. VOA: ¿Cuál es la percepción de China para EEUU? ¿Podrán los dos países trabajar juntos después de la guerra de Rusia en Ucrania? Chollet: La relación EEUU-China es muy complicada. Hay elementos que están en conflicto, claramente hay áreas de discrepancia fundamental entre EEUU y China. Hay áreas de la relación que son competitivas y Estados Unidos acepta la competencia con China siempre y cuando juguemos bajo las mismas reglas. Y están las áreas de la relación que pensamos que por necesidad tienen que ser cooperativas. Por ejemplo, en el cambio climático, donde no podremos abordar las consecuencias si Estados Unidos y China no puede encontrar una vía para trabajar juntos. Desafortunadamente, hay cada día menos espacio de cooperación. VOA: Mientras Washington prepara una cumbre especial de la ASEAN (Asociación de Países del Sureste Asiático) en mayo, ¿qué es lo que EEUU quiere plantear a la ASEAN sobre Ucrania? Chollet: Esta cumbre especial de la ASEAN … será una cumbre histórica. Es la primera vez que los líderes de la ASEAN se reunirán en Washington y será la mayor reunión de líderes en Washington desde antes de la pandemia. Nuestro planteamiento a nuestros aliados y amigos de la ASEAN es el mismo que hemos hecho a todos nuestros aliados y amigos de todo el mundo: hay un lado muy claro en que todos debemos estar contra lo que Rusia ha estado haciendo en Ucrania. Queremos que los amigos de la ASEAN estén con nosotros a la hora de aislar y castigar a Rusia. VOA: ¿Y qué hay sobre posibles ejercicios militares entre Vietnam y Rusia anunciados por la prensa estatal rusa? Chollet: No puedo comentar específicamente sobre esos ejercicios. Estuve en Hanoi hace algunas semanas, donde tuve largas conversaciones con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa sobre las relaciones EEUU-Vietnam, las cuales creemos que tienen tremendo potencial, y también nuestra genuina preocupación sobre Rusia y el futuro con Rusia. El punto que planteamos a nuestros amigos vietnamitas, el cual creo que vieron que es válido, es que Rusia es un socio mucho menos atractivo hoy que hace cuatro meses. Rusia va a estar más aislada en el mundo, va a tener una economía destruida. Y francamente, sus militares han mostrado vulnerabilidad. Un país como Vietnam, que por muchas décadas ha tenido una relación con Rusia y antes con la Unión Soviética, nos percatamos que quizás que algunos de los cambios de política que estamos pidiendo no sucederán instantáneamente. No obstante, creemos que esos países necesitan reevaluar su relación con Rusia y estamos dispuestos a ser socios de ellos mientras piensan en su seguridad para el futuro. VOA: El gobierno de Myanmar está mostrando apoyo a Rusia. Y hablando de eso, ¿podría decir algo de la sentencia a Aung San Suu Kyi? Chollet: Ese proceso judicial fue una farsa y es otro ejemplo de que la junta de Myanmar que tomó ilegalmente el poder en febrero de 2021 usa el sistema judicial para perseguir a sus enemigos políticos. Lo que tenemos que ver en Myanmar es un fin de la violencia. Necesitamos ver un regreso a un gobierno democrático, y hasta que eso suceda, Estados Unidos no aceptará a la junta. La junta no participará en la cumbre especial de la ASEAN aquí en Washington. Myanmar será representada a un nivel no político, como lo ha sido en las reuniones de la ASEAN, y la junta en Myanmar sabe lo que tiene que hacer. Debe adherirse al Consenso de 5 puntos de la ASEAN y regresar a la democracia, no usar a su sistema judicial para farsas contra los líderes democráticamente elegidos como Aung San Suu Kyi.