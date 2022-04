Tenista alemán Boris Becker es condenado a dos años y medio de prisión





29/04/2022 - 11:57:38

DPA. - El extenista alemán Boris Becker, tres veces campeón de Wimbledon, deberá ir a la cárcel luego de que un tribunal en Londres lo condenara este viernes a dos años y medio de prisión, de los cuales deberán cumplir efectivamente al menos la mitad. Hace tres semanas un jurado lo declaró culpable de varios cargos en relación a inmuebles y patrimonio no declarado durante su proceso de insolvencia hace cinco años. El extenista de 54 años negó las acusaciones y aún puede apelar la sentencia. Los jueces del tribunal londinense consideraron que Becker ocultó una propiedad en su localidad natal, Leimen, transfirió sin permiso sumas elevadas de dinero a otras cuentas y no declaró su participación en una empresa de inteligencia artificial y una deuda de un préstamo. La acusación consideró probado que ocultó deliberadamente numerosas propiedades y que Becker echaba la culpa a los asesores que supuestamente se ocupaban de sus finanzas. La defensa declaró que, si bien su cliente es ingenuo, es inocente. El jurado aceptó esta argumentación en 20 de los 24 puntos presentados por la Fiscalía. Becker, que vive en Londres, fue declarado insolvente por un tribunal el 21 de junio de 2017. Tras ello, tuvo que declarar todo su patrimonio a un administrador concursal. El alemán ganó durante su carrera unos 25 millones de dólares en premios y, según sus propias estimaciones, una suma similar en publicidad. Sin embargo, comenzó a tener problemas financieros que atribuyó, entre otras cosas, al caro divorcio de su ex esposa Barbara así como a los costos de manutención de su hija Anna Ermakova. Becker comenta torneos de tenis, entre otros para la cadena BBC, y es muy popular entre los británicos. Su actual compañera sentimental, Lilian De Carvalho Monteiro, lo acompañó todos los días al tribunal. Las últimas veces también estuvo a su lado su hijo mayor Noah. Ambos estuvieron presentes también hoy.