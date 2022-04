Plantean norma para que detenidos no sean presentados publicamente porque se vulnera la presunción de inocencia





29/04/2022 - 05:55:37

Erbol.- Las personas que son aprehendidas por la Policía y luego presentadas públicamente ante los medios por autoridades de Estado fue rechazado por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) debido a que se vulnera el principio de presunción de inocencia. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, la presidenta de esta asociación, Grenny Bolling, planteó la elaboración de un anteproyecto de ley donde se establezca la prohibición a esa acción, que considera es contraria a la normativa vigente. “El exponer a una persona por medios de comunicación así hubiese cometido un delito y se hubiese encontrado en flagrancia, es un hecho ilegal, no se puede exponer, pues se está vulnerando la presunción de inocencia que está garantizada y está prevista en la Constitución Política del Estado, pero no solamente ahí, hay convenios internacionales”, afirmó en entrevista con el programa La Mañana En Directo de ERBOL. La presidenta de Amabol recordó que hubo varios casos en el pasado cuando fueron expuestos, presuntos responsables de haber cometido ilícitos, sin embargo, luego de un tiempo, resultaron ser inocentes. La propuesta podría ser incluida en un proyecto de modificación al delito de prevaricato. La jurista cuestionó que ni las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura hayan emitido algún pronunciamiento al respecto.