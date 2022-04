A seis meses del secuestro en Las Londras solo hay dos detenidos y tres órdenes de aprehensión sin ejecutar





28/04/2022 - 19:31:39

El Deber.- Este jueves 28 de abril se cumplen seis meses de la violenta emboscada y secuestro de 17 personas en la propiedad Las Londras, del municipio de El Puente y solo hay dos acusados del hecho detenidos en la cárcel de Palmasola. Mientras que existen tres órdenes de aprehensión sin ejecutar y la defensa de las víctimas junto a la Fiscalía buscan que los sindicados sean declarados en rebeldía por la justicia. Los afectados coinciden en que la Policía tardó en intervenir la propiedad que había sido avasallada por un centenar de campesinos, entre ellos encapuchados armados, puesto que recién dos días después de la tortura a seis periodistas, tres policías y ocho civiles, un contingente de uniformados llegó a Las Londras. Hasta la fecha los dos únicos detenidos en Palmasola por este caso son Hebert Sixto Canaza Sacaca y Paulino Camacho Vedia, quienes han sido imputados por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego y amenazas. Paulino Camacho es considerado el más peligroso de los secuestradores, según la Policía y las víctimas La abogada de los periodistas afectados, Raquel Guerrero, insiste en que se debió acusar a los sindicados por el delito de tentativa de asesinato porque de acuerdo al cuadernillo de investigaciones, los encapuchados estaban armados y planificaron una emboscada para capturar a la comisión de periodistas, policías y civiles que llegaron a Las Londras a verificar los asentamientos. La jurista también cuestionó que no se haya incluido el delito de secuestro en la imputación y recordó que el 13 de febrero el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1ro de Guarayos, a cargo del juez Roberto Cruz Hurtado Roca, retiró el delito de tentativa de homicidio contra Paulino Camacho. Sin embargo, en una audiencia de apelación desarrollada el 19 de abril, el vocal Julio Nelson Alba, de la Sala Penal Tercera, restituyó el delito a la imputación. Piden reconstrucción y peritaje Guerrero junto al a la Asociación de Periodistas, a cargo de Roberto Méndez, han solicitado al juez y a la Fiscalía que se lleve adelante la reconstrucción del secuestro registrado el 28 de octubre de 2021 para que se evidencie “la violencia que se ejerció” contra las 17 víctimas. Además, también se ha pedido que se realicen peritajes a las filmaciones de Las Londras en donde se observa a los encapuchados disparando contra las cámaras y vehículos de los periodistas. “Queremos que se comparen a los dos detenidos con las personas encapuchadas, para ver si tienen similitud de acuerdo a las morfologías de sus cuerpos”, explicó la jurista. La Policía intervino Las Londras dos días después del violento secuestro El otro pedido de la abogada defensora de los trabajadores de la prensa es que se restituya al sargento Juan Carlos P. y los suboficiales Carlos A. y Néstor T. como los investigadores del caso Las Londras, pues la última semana de diciembre de 2021 fueron cambiados de destino por orden del comandante departamental, Erick Holguín, luego de un reclamo que hicieron dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc) que debían ser citados a declarar. Además, la comisión de fiscales compuesta por Delmy Guzmán, Osvaldo Tejerina y Wálter Cisneros han solicitado al juez Roberto Cruz que declare en rebeldía a Martín Tejerina Viillalobos, Nelson Rivadeneira Escalante y Nicolás Ramírez Taboada, quienes serían los otros tres implicados con órdenes de aprehensión que no fueron capturados. Guerrero explicó que con la declaración de rebeldía de los prófugos la autoridad jurisdiccional ordenará su detención en Palmasola, por lo que cuando sean capturados deberán ser remitidos de inmediato a la cárcel. Periodistas ven que la policía fue rebasada Por su parte, Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas Cruceños, lamentó que hasta la fecha no se haya ejecutado las tres órdenes de aprehensión y aseguró que la Policía fue rebasada. Además, considera que las autoridades policiales incurrieron en el delito de “incumplimiento de deberes” al no haber ordenado que se cumplan las ordenes de la Fiscalía. “En este caso, existen tres mandamientos de aprehensión que la Policía no ha ejecutado. Si no los ejecuta, incurre en el delito de incumplimiento de deberes (…) Vemos que no hay intencionalidad de la Policía por capturar a estas personas, no se ha hecho un megaoperativo como en otros casos y no sabemos si están buscando a los prófugos”, manifestó. La defensa legal y el representante de los periodistas logró que se restituya el delito de tentativa de homicidio en la imputación contra Paulino Por esta razón, se pidió mediante un memorial a la Fiscalía la intervención de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Gobierno para agilizar las investigaciones con relación al secuestro de seis periodistas, tres policías y ocho civiles. “La solicitud ya fue aprobada por el Ministerio Público y ahora debemos viajar a La Paz a notificar al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y pedir la ayuda a las FFAA. Con esto esperemos que se puedan capturar a los tres sindicados”, agregó Méndez. El representante de los periodistas lamentó la lenta actuación policial, pero destacó los avances que se realizaron debido a la presión social y a las gestiones de la defensa legal de los periodistas. Además, cuestionó la gestión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por no resolver el saneamiento de tierras y por su parcialidad con movimientos sociales afines al partido del Gobierno nacional.