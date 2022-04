Coimbra: Añez asumió por necesidad constitucional y por la crisis que amenazaba la seguridad del Estado





28/04/2022 - 19:12:00

Correo del Sur.- El juicio por el caso “Golpe II” se reanudó este jueves con la toma de declaraciones a testigos de exmilitares acusados y exministros como testigos de la expresidenta Jeanine Áñez. El Tribunal Primero de Sentencia determinó que los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, recluidos preventivamente, declaren vía virtual como testigos desde la cárcel de San Pedro. Coimbra defendió que Áñez asumió la responsabilidad “que le daba la Constitución” y por un estado de “necesidad constitucional” en el que había ingresado Bolivia por la renuncia de Evo Morales y otras autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS). Citó el comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que –en su criterio– “da las líneas sobre cómo tiene que darse la sucesión constitucional”. “El Estado no podía continuar sin tener un presidente, sin tener un capital general de las Fuerzas Armadas”, indicó el exministro, en declaraciones recogidas por Página Siete. “Lo que hizo en su momento la expresidenta Jeanine Áñez, o exsenadora en ese momento, fue asumir la responsabilidad que le daba la Constitución Política del Estado. (...) Más allá de eso, los reglamentos de la Cámara de Senadores establecen con sabiduría que obviamente la cadena de sucesión debe ser de manera inmediata, ipso facto”, señaló. “Imagínese que si el 2019, con la crisis social y política que teníamos, íbamos a intentar hacer formalismos —que no están establecidos, pero supongamos que íbamos a intentar hacer formalismos— este país tal vez ya no sería Bolivia, sería cualquier otra cosa, porque la crisis que estábamos viviendo amenazaba la seguridad del Estado”, agregó. Insistió que a Áñez le correspondía asumir la presidencia del Senado porque si no lo hacía “no sabemos lo que hubiera ocurrido”. Respaldó la sucesión en el reglamento de la Cámara de Senadores, la Constitución Política del Estado, la declaración constitucional 0003/01 y el comunicado del TCP, aunque este último fue excluido como prueba por el tribunal por considerarlo "impertinente", según señaló la acusación. “No es una cuestión de que ella tenía que asumirlo para recomponer la directiva, eso no es verdad. La cadena de sucesión lo que hace es que se cope ese vacío de poder para que haya continuidad administrativa, para que se cumplan los fines del Estado. (...) Si la señora Jeanine Áñez, expresidente de este país, no hubiera asumido su responsabilidad, no sabemos lo que hubiera ocurrido”, declaró. Así, Coimbra compareció en el juicio contra Áñez desde la cárcel de San Pedro, donde se encuentra detenido preventivamente desde marzo de 2021.