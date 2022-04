Indagan la legalidad de las propiedades del coronel Dávila; serían más de 50 bienes inmuebles





28/04/2022 - 19:10:37

Erbol.- El Ministerio Público continúa con las investigaciones respecto a la legalidad de las propiedades de coronel Maximiliamo Dávila, quien se encuentra detenido por legitimación de ganancias ilícitas. El fiscal departamental William Alave, señaló que el exjefe antidroga tendría más de 50 bienes inmuebles. Según Alave, un informe de la Policía señala que los bienes de Dávila no solamente están en la ciudad de Cochabamba, sino también en otros lugares. “Lo que se está estableciendo es la legitimidad en la adquisición de estos bienes, en la legalidad de su dinero, no olvidemos que él era un funcionario público”, afirmó el fiscal departamental. En enero surgieron reportes de que la DEA de Estados Unidos estaba investigando a Dávila por tráfico de droga. Luego, el coronel fue detenido cuando pretendía salir del país y fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, debido a movimientos de dinero sospechosos que había realizado. Hace dos semanas, el fiscal Alave indicó que a ese momento no se había encontrado indicios de narcotráfico en la investigación contra Dávila.