Tribunal del caso golpe II descartó a Evo y Alvaro como testigos





28/04/2022 - 19:03:43

Erbol.- Si bien la defensa del general Pastor Mendieta había propuesto a Evo Morales y Álvaro García Linera como testigos en el caso denominado “golpe de Estado II”, se determinó que no declaren en el juicio tomando en cuenta que su testimonio no sería pertinente para este proceso en particular. El abogado de Medieta, Javier Peñaloza, explicó que la declaración de Morales y García no sería pertinente, tomando en cuenta que en este proceso del caso “golpe II” se dilucidan delitos que habría cometido Jeanine Añez como senadora, cuando existe también el caso “golpe I”, en el cual se investigan otros hechos. “No se hicieron presentes (Evo y Álvaro), debido a que el tribunal ha determinado que no existe su pertinencia, porque ya existe el caso ‘golpe I’”, indicó el abogado Peñaloza. Mientras que el caso “golpe II” se refiere a delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución que habría cometido Añez siendo senadora para asumir como presidenta en 2019, en el caso “golpe I” se investiga una denuncia de terrorismo, sedición y conspiración para derrocar a Evo Morales en ese mismo año. El abogado Peñaloza explicó que desde un inicio el tribunal del caso “golpe II” estableció que se debía determinar la pertinencia de los testigos, por lo cual se ha decidido retirar a los exdignatarios que estaban propuestos para declarar. En suma, la defensa del general Mendieta sólo presentó como testigo al general Milton Navia, quien era el jefe de la Casa Militar en 2019 y habría sido responsable de retirar la medalla presidencial de la bóveda del Banco Central de Bolivia, antes de la asunción de Añez. Peñaloza explicó que la defensa de Mendieta también tenía otros testigos, pero que ya declararon a propuesta de otras partes del proceso. Asimismo, al resto se decidió retirarlos por “estrategia”. El juicio por el caso “golpe II” aún debe continuar. Están pendiente pruebas testificales, producción de medios audiovisuales de pruebas, pruebas periciales y una inspección técnico ocular.