Ministro de Economía: Algunos empresarios tienen para sumarse a un paro cívico, pero no tienen para un incremento salarial





28/04/2022 - 18:53:35

El Deber.- No se guardó nada. Usando términos futboleros el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, cuestionó al sector empresarial que en la víspera rechazó el incremento salarial acordado entre la Central Obrera Bolivia (COB) y el Gobierno. Sin guardar las formas, dijo que "algunos empresarios tienen un doble discurso por quejarse del alza salarial y decir que generará perdidas, pero al mismo tiempo apoyan bloqueos como los de 2019 y 2021 que causaron un daño a las empresas y al Estado". El miércoles por la noche la COB y el Gobierno acordaron un incremento salarial de 3% al haber básico y 4% al mínimo nacional. Antes de que se oficialicen estos porcentajes, Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) dijo que el sector empresarial cumpliría con lo que disponga el Gobierno. Eso sí, sostuvo que tanto el Poder Ejecutivo y la cúpula de la COB serían los responsables de los problemas económicos que tengan las empresas y del deterioro del empleo formal en el país. Ante este contexto, en dos entrevista a dos medios Montenegro no ocultó su molestia ante la advertencia del sector empresarial. Primero, en una entrevista realizada en Radio Panamericana, sostuvo que los empresarios tanto en el país o cualquier parte del mundo rechazaran siempre un incremento en los sueldos. Pero en referencia a Bolivia dijo que algunos manejan un doble discurso. “Siempre para los empresarios no es de su agrado incrementar el salario, pero veo un elemento de doble discurso. El año pasado presidente de la Federación de Empresarios de Cochabamba, se sumó al para cívico contra ley de ganancias ilícitas”, señaló. Luego dijo que “algunos empresarios tienen para sumarse a un paro cívico, pero no tienen para un incremento” salarial. Antes, consultado por Cadena A, la autoridad dijo que los grandes empresarios “echan el grito al cielo” cuando se trata de mejorar los salarios, pero para parar la producción por fines políticos “parece que hay billetera”. “Cuando te puedes sumar a situaciones políticas, donde incluso estás dispuestos a sacrificar ventas, ingresos y utilidades, parece que ahí hay billetera”, sostuvo. En la entrevista con este medio de televisión, Montenegro recordó que en 2019, durante la crisis política, la Cainco y su presidente Fernando Hurtado optaron por sumarse a las protestas. “Ahí que no todos los empresarios, pero una importante gama de grandes empresarios, son capaces de frenar, detener la producción, las ventas y utilidades cuando tienen fines políticos”, dijo. Agregó que “cuando tienen que reponer el poder adquisitivo, que no se ha dado por dos gestiones, entonces ahí echan el grito al cielo”, cuestionó. La aplicación del incremento salarial entra en vigencia desde el 1 de mayo y tiene un carácter retroactivo como en gestiones anteriores. El salario mínimo nacional sube de Bs 2.164 a Bs 2.250.