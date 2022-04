Modelo brasileño casado con nueve mujeres para celebrar el amor libre quiere tener una esposa más





28/04/2022 - 17:59:09

Arthur O Urso, un hombre de Brasil, fue noticia el año pasado tras casarse colectivamente con sus nueve esposas en un acto para "celebrar el amor libre" y "protestar contra la monogamia". Ahora, meses después del enlace, ha hablado sobre la 'rotación sexual' que ha tenido que realizar para programar el tiempo con sus mujeres: "Es agotador". Según recoge 'Daily Mail', el modelo y su primera esposa, Luana Kazaki, son una pareja 'swinger' y formalizaron su unión no vinculante con otras ocho mujeres en una iglesia católica de São Paulo, donde la poligamia es ilegal. La relación, como cualquier otra, ha sufrido altibajos tanto románticos como sexuales. Agatha, una esposa, manifestó recientemente querer divorciarse del matrimonio.



Horario sexual de mutuo acuerdo Al querer equilibrar las necesidades de sus parejas, Arthur introdujo un horario sexual para dedicar el mismo tiempo a cada una de sus nueve esposas. No obstante, según explicó, resultó complicado al encontrar que la configuración era demasiado estresante. Arthur asegura que tenía que luchar por concentrarse con una sola esposa en la cama, ya que a menudo pensaba en sus otras parejas. "Todas quieren satisfacer mi sexualidad. Están felices y nuestra vida sexual es realmente divertida y placentera. Seguir con un horario causó muchos problemas. Sentía que lo hacía por cumplir con el horario y no por placer", detalló en 'Jam Press'. "Tenía relaciones sexuales con una esposa mientras estaba pensando en otra", precisó en el mismo medio. Los problemas pronto hicieron que el hombre renunciara por completo a la 'rotación sexual' y se centró en dejar que las cosas "fluyeran de forma natural". Asegura que el sexo ahora "es mejor que nunca". Arhur agregó: "Decidimos deshacernos del horario y ha sido la mejor decisión. El sexo es divertido y placentero, todas mis esposas son muy diferentes en la cama. No quiero decir su nombre por mantener la privacidad, pero a una le gusta ser dominante, y a mí me gusta una mujer que me diga lo que quiere".



Arthur: "Mi sueño es tener 10 esposas" El sexo, según el hombre, ya no es ningún problema. La frecuencia no le importa a sus esposas, pero los celos sí surgen a la hora de hacer regalos: "Cuando a alguien le dan un regalo caro y a otra persona otro más barato, pueden aparecer celos. Todos exigimos atención y cariño". Arthur, que tiene una cuenta de OnlyFans con sus esposas, ha revelado recientemente que Agatha, una de sus parejas, dejará el matrimonio, pero que esto no frena su deseo de tener 10 esposas. "Aceptó el matrimonio por aventura y no por sentimientos reales", señaló respecto a la mujer que quiere el divorcio. "Tengo un sueño. Mi deseo siempre ha sido tener 10 mujeres", añadió. Unas declaraciones y una unión que han despertado admiración en algunos usuarios, pero también críticas.