La inesperada aparición de Vicente Fernández en avance de su serie en Netflix





28/04/2022 - 17:10:49

Quién.- Vicente Fernández reapareció en un video que anuncia el adelanto de su serie biográfica autorizada producida por Caracol Televisión y Netflix, y protagonizada por Jaime Camil, que llevará por título: El Rey, Vicente Fernández. En el adelanto de 26 segundos aparece el "Charro de Huentitán" hablando de la serie. Además, en las imágenes se ve a Jaime Camil en la piel de Chente. “Mi historia, mis canciones, mi sentir y lo mucho que los quiero, muy pronto por Netflix”, dice el cantante. Camil, quien aparece montado sobre un caballo, interpreta al cantante en su edad adulta, aunque también se narrarán su niñez y su juventud. De acuerdo con Netflix y la productora Caracol, en 2019 se acercaron a Vicente Fernández para proponerle crear la serie. Ambas empresas trabajaron en conjunto con la familia Fernández y el propio Vicente durante dos años para lograr el guión de este proyecto. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix México (@netflixmx) La filmación de la historia, que contendrá 36 episodios, comenzó en septiembre en locaciones de México y EU, y que actualmente se encuentra en proceso de posproducción. De acuerdo con Caracol Televisión, Vicente Fernández trabajó de cerca con el equipo de escritura para el proyecto sobre su vida. Antes de morir el intérprete, el 12 de diciembre pasado, Jaime Camil compartió una fotografía con el característico look del 'Charro de Huentitán' para anunciar que sería el encargado de interpretarlo en su serie biográfica. “Interpretar a Vicente Fernandez es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera”, escribió Jaime Camil sus redes sociales.

Jaime Camil “En mi opinión “Chente” es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana en el mundo. Poniendo de lado la grandísima responsabilidad y exaltación de interpretarlo de la única forma que se tiene que hacer, esto es: Con un profundo mayúsculo respeto y una minuciosa preparación histórica (biográfica, personal y sobre todo emotiva), a título personal, interpretar a Vicente me provoca una especial carga emocional. me une a su familia (principalmente a sus hijos, Alejandro, Vicente y Gerardo) una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mayor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orrgull@s”. “Ir conociendo su vida, sus inicios, sus retos y en general el difícil camino por el que tuvo que pasar para llegar a ser quien es, me hace respetar más tu tenacidad y me ha generado una empatía y conexión emocional muy fuerte con él, se ha vuelto complicado contener las lágrimas al leer los guiones, conocer toda su historia y sus inolvidables canciones. El impacto cultural y social que tiene esta figura es sin duda inmensurable. Vicente Fernndez es el símbolo que representa a México y a la música ranchera en todo el mundo. El honor y privilegio de poderlo interpretar no tiene precio”. “Nadie nunca podrá ser, igualar o replicar la gran Vicente Ferndez , pero, con la herramientas de mi profesión, la asesoría constante e invaluable que la familia Fernandez nos otorga dia a dia, los entrañables libretos, la producción de Harold Sanchez, el equipo de dirección y coaches actorales, el valor y liderazgo de Caracol Televisión y Netflix y la licencia creativa de poder hacer una apreciación artista de un personaje irrepetible y mitico, si Dios quiere, esperamos que los millones de fans del Charro de Huentitán, el rey de su música ranchera, el ídolo de México: VICENTE FERNÁNDEZ, queden con un buen sabor de boda”, finalizó.