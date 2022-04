¿Por qué no se debe de pisar una cucaracha?





28/04/2022 - 14:50:15

Infobae.- Las cucarachas son uno de los insectos que más asco y temor pueden causar en los seres humanos. Está de más mencionar que la primera reacción de las personas es poder escapar de ellas, pero en otros casos muchos deciden aplastarlas. Sin embargo, debes de conocer qué es lo que pasa cuando estas son pisadas. Hay que tomar en cuenta que estos insectos se han adaptado al cambio durante siglos, haciendo que puedan sobrevivir hasta sin cabeza. PISAR UNA CUCARACHA ¿SI O NO? Luego de diversos estudios, los expertos indicaron que pisarlas no es una buena idea porque al estrujarlas estas no mueren. Además, al hacerlo las bacterias pueden terminar esparciéndose en el ambiente, las mismas que pueden provocar asma y alergias si son inhaladas. Un dato increíble es que estos invertebrados pueden aguantar hasta 600 veces su peso, por lo tanto, al ser presionadas debe de hacerse por más de una vez. Asimismo, limpiar el lugar es de suma importancia, ya que las cucarachas caseras andan por todos lados, incluidas las excretas y cadáveres de diversos animales. Recuerda que cuando este animal muere, puede ser devorado por sus semejantes, es decir, podrías atraer más cucarachas sin darte cuenta. ENTONCES ¿CÓMO ALEJARLAS? Existen formas naturales de hacerla, pero sobre todo prevenirlas, que es lo más importante. Para evitar la aparición de estos insectos debes de seguir consejos sencillos y muy fáciles de realizar en casa. - Las migajas y restos de comida son una completa tentación para estos animales. Por esa misma razón, debes de evitar dejar alimentos al alcance de estos insectos. - Debes de limpiar el suelo con mucha regularidad, sobre todo en las zonas donde hay presencia de comida como la cocina y el comedor, y más aún después del desayuno, almuerzo y cena. - A las cucarachas les gusta vivir en los agujeros y grietas que tienen comunicación cercana con la parte externa. Es por ello que, si encuentras huecos pequeños, tienes que taparlos con masilla o cemento. - Saca con frecuencia el bote o tacho de basura. - Cada vez que se ensucien los utensilios de la cocina es mejor lavarlos y recoger los restos que se asientan en el lavadero. - Revisa cada cierto tiempo las partes traseras de los electrodomésticos que generan calor y a la vez humedad, ya que estos son el lugar favorito de estas criaturas. DATOS ADICIONALES SOBRE LA CUCARACHA Las cucarachas o blatodeos (nombre científico de las cucarachas) son insectos hemimetábolos paurometábolos (metamorfosis incompleta). Su cuerpo es plano y con forma de óvalo, su cabeza tiene una especie de caparazón. Miden aproximadamente 3,5 centímetros de largo. Es uno de los animales más resistentes del mundo, pueden durar sin aire 45 minutos, vivir sin comer por un mes y se piensa que pueden sobrevivir una guerra nuclear. Según diversas investigaciones, las cucarachas existen desde hace aproximadamente 350 millones de años. Eso quiere decir que estuvieron presentes en la época de los dinosaurios y posterior a su extinción.