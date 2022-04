Gobernación cruceña apelará decisión del juez en las medidas sustitutivas contra los líderes de Demócratas





28/04/2022 - 13:56:53

La Gobernación cruceña apelará la decisión que tomó el juez la noche del miércoles en el caso de publicidad fantasma contra los líderes del partido político Demócratas, así lo hizo conocer el secretario de Justicia, Efraín Suárez. “Nosotros como Gobernación respetamos el debido proceso. Consideramos que se está llevando adelante un proceso de acuerdo a las normas, mientras sea, así nosotros estamos tranquilos, porque se debe respetar, tanto la parte investigada, como la parte denunciante; se debe respetar el debido proceso para que no haya susceptibilidad, y si las hay, desvirtuarla”, dijo. Sin embargo, indicó que se está apelando la decisión ante dos situaciones: la primera es el hecho de que no se haya aceptado el tipo penal de incumplimiento de deberes en el proceso; y la segunda, el monto bajo de la fianza de 10 mil bolivianos para los imputados, considerando la magnitud del proceso. La autoridad de Justicia de la Gobernación resaltó que en la audiencia se consolidaron dos situaciones puntuales por parte del juez: la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de auditoría de los imputados. “Es decir, que sí existe el caso de corrupción, que eso es lo primero y fundamental, porque si no existiera, el proceso se hubiese extinguido, y finalmente, que existe probabilidad de que estas personas tuvieron algún tipo de participación en el hecho de corrupción”, puntualizó Suárez.