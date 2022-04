Del Castillo se reunió con Añez y oficializó sesión en que ella asumió la Presidencia





28/04/2022 - 08:44:22

Página Siete.- Eduardo del Castillo, exoficial mayor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y actual ministro de Gobierno, sostuvo una reunión con Jeanine Añez el 11 de noviembre de 2019. En ese encuentro, la entonces senadora le instruyó publicar la convocatoria a sesión para los legisladores, con quienes debían tratar la sucesión constitucional. El funcionario cumplió la orden y así dio legalidad a la sesión Nº 198 que se realizó al día siguiente, en la que Añez asumió la presidencia del Senado y después del Estado “ipso facto”, según documentos a los que tuvo acceso Página Siete. De acuerdo con los datos del cuaderno de investigaciones del denominado caso Golpe II, cuando se conocieron las renuncias públicas de Evo Morales y Álvaro García Linera a la Presidencia y Vicepresidencia, también se hicieron públicas la de Adriana Salvatierra a la presidencia de la Cámara de Senadores y de Rubén Medinacelli a la primera vicepresidencia de esa instancia. En ese contexto, al llegar a la ALP, el 11 de noviembre, Añez se convirtió en la presidenta del Senado “en ejercicio”, y convocó a la secretaria general de la Cámara de Senadores, Gabriela Díaz, a quien instruyó redactar la convocatoria para la sesión Nº 198. Según la declaración de la secretaria, a la que tuvo acceso Página Siete, este documento fue publicado por el entonces oficial mayor, Eduardo del Castillo, en las redes oficiales de la ALP. “La senadora Añez me instruye que publique la convocatoria (a la sesión Nº 198), a lo que le respondo que esto dependía de la oficialía mayor (de Del Castillo)”, relató Díaz en su declaración ante la Fiscalía, tomada el 29 de octubre de 2021. Este acto, según la funcionaria, dio legalidad a la convocatoria de la sesión. Sin embargo, Díaz aclaró que el cuestionamiento jurídico a la “sucesión constitucional” por la que Añez asumió el cargo, está en el desarrollo de esa sesión y sus conclusiones, además de la falta de una resolución emitida por el Senado, que avale su nombramiento como presidenta del Estado. La funcionaria detalló lo sucedido el 11 de noviembre: “Entonces (Añez) me pide el digital de la convocatoria, subo a mi oficina y cuando bajo inmediatamente, ingresa detrás de mí (a la oficina de Añez) el entonces oficial mayor de la Cámara de Senadores, Eduardo del Castillo. Del Carpio y Añez le instruyen que publique la convocatoria”, confirmó Díaz. Se conoce que Del Castillo publicó la convocatoria mientras los funcionarios eran desalojados del edificio legislativo, ante la amenaza de un grupo que se acercaba para quemar la ALP. Los reportes policiales de ese día hablaban de 10.000 militantes del MAS que bajaban de El Alto hacia la Plaza Murillo. Ese mismo día, los policías de diferentes unidades resguardaron aquel lugar, apoyados por ciudadanos que construyeron barricadas alrededor de esas cuadras. Los efectivos de las Fuerzas Armadas salieron a las calles a apoyar a la Policía, luego de que el mando policial solicitara respaldo tras ser rebasados. Luis Guillén, abogado de Añez, informó que el asesor político de oposición, Roberto Moscoso, declaró el martes ante el tribunal que lleva adelante el juicio, que paralelamente a lo relatado por Díaz, en la Universidad Católica Boliviana (UCB), Salvatierra y la expresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, se comprometieron a pacificar el país y dar lugar a una sucesión constitucional para frenar la violencia en las calles. Reuniones “Según la declaración del señor Moscoso, en esta reunión, que fue convocada por representantes del MAS, en presencia de los miembros de la Iglesia Católica y la Unión Europea (UE), Salvatierra y Rivero fueron consultadas si sus renuncias (publicadas el 10 de noviembre) eran una estrategia o las mantendrían. Ellas respondieron que eran ‘irrevocables’. Fue bajo ese contexto que se convoca a la sesión, en la que debió tratar sus renuncias”, explicó Guillén a Página Siete. Asimismo, otro testigo, el exsenador (ahora disidente del MAS) Omar Aguilar, corroboró dicha convocatoria, pero además confirmó ante los jueces, que el 12 de noviembre Salvatierra por medio de su comunicador, Aldo Camacho, “boicoteó la sesión” e hizo tres acciones. Llamó y ordenó a Díaz que anule la convocatoria (no se cumplió) pese a que ya no era senadora, instruyó las renuncias colectivas de sus colegas y no se presentó a la ALP, faltando al acuerdo al que se comprometieron un día antes. Ante la prensa, Aguilar manifestó que en su criterio “nunca hubo vacío de poder y que Añez no podrá probar que hubo sucesión constitucional, porque no existe una resolución del Senado en ese sentido”. En esa línea, Guillén afirmó que la inasistencia y falta de quorum en el Senado, generado por el “boicot de Salvatierra” dieron lugar a que su clienta asuma la Presidencia “ipso facto”, para evitar ese “vacío de poder” que hubiera provocado más enfrentamientos. Llamada a Copa Juicio En su declaración como testigo en el caso Golpe II, la alcaldesa de El Alto y expresidente del Senado, Eva Copa, reveló que en medio del conflicto de 2019 recibió la llamada de Adriana Salvatierra para sugerirle renunciar a su cargo. Mencionó que “sufrió” esa presión entre el 11 y 12 de noviembre de ese año. “En ese momento había bloqueos, habían tomado la casa de uno de mis colegas. Por cuidado a nuestras familias, ella ha sugerido renunciar”, dijo.