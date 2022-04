Bolsonaro defiende a Jeanine Añez y acusa a Morales de fustigar desde el exterior tras su renuncia





28/04/2022 - 08:39:38

Página Siete.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió en defensa este miércoles de la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Añez, en prisión preventiva desde marzo de 2021 por presuntamente actuar contra el orden democrático de su país, entre otras acusaciones. En un acto en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, el mandatario denunció la prisión de Añez y comparó su situación con la de un diputado brasileño de ultraderecha al que indultó, tras ser condenado a casi nueve años de cárcel por la Corte Suprema por graves ataques contra la democracia. El líder ultraderechista dijo que cuando el entonces presidente boliviano, Evo Morales, renunció en 2019 tras una ola de protestas en su contra, éste continuó "trabajando y fustigando" desde el exterior "hasta que su pandilla volvió para comandar" el país andino. "¿Alguien sabe dónde está Añez hoy? Está presa. Intentó suicidarse más de una vez. ¿Alguien sabe de qué la acusan? La acusación son actos antidemocráticos. Es lo que vivimos hoy en Brasil", manifestó el gobernante. Añez se encuentra detenida preventivamente desde hace más de un año en una cárcel de La Paz inicialmente acusada por terrorismo, sedición y conspiración. También enfrenta otro caso, desdoblado del primero, en el que se le acusa de los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. Bolsonaro usó el caso de Añez para compararlo con el de Daniel Silveira, un diputado ultraderechista brasileño condenado la semana pasada por graves amenazas al Supremo y a las instituciones democráticas, y por hacer apología a la dictadura, entre otros delitos. El jefe de Estado, sin embargo, le indultó 24 horas después en pro de la libertad de expresión, lo que ha generado una enorme polémica y reavivado las tensiones que mantiene con el Poder Judicial, en pleno inicio del proceso para las elecciones de octubre, en las que el mandatario intentará renovar su mandato "La democracia y la libertad se tiene o no se tiene. Y si me siento ofendido, voy a la Justicia y pido daños morales, jamás prisión", manifestó. Bolsonaro, quien es investigado en el Supremo por divulgar noticias falsas relacionadas con el coronavirus y el sistema electoral, afirmó que él "jamás será una Jeanine" porque, según dijo, cree en Dios y en el Parlamento. "Nuestra libertad no tiene precio, es más importante que nuestra vida", sentenció.