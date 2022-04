Defensor: Sacan a uno de los mejores calificados y el proceso se empaña





28/04/2022 - 08:37:26

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) dejó fuera del proceso de selección de postulantes para la Defensoría del Pueblo a un aspirante que estaba entre los mejores calificados. Comunidad Ciudadana (CC) denunció que ese partido asumió una “línea política” para excluirlo y advirtió que no firmará el informe final. Legisladores oficialistas, por su parte, sindicaron a sus colegas de la alianza naranja de seguir “una línea de arriba”. Una vez terminada las entrevistas, y luego de que se procediera a la calificación, el diputado Enrique Urquidi, de CC, expresó su preocupación por la forma en cómo se procedió en contra del postulante Marco Antonio Loayza, uno de los mejores calificados en el proceso, lo que contrasta -subrayó- con todo el trabajo responsable, equilibrado e imparcial que desarrollaron hasta antes de que ocurra la exclusión de ese aspirante. “Vemos con asombro lo que ha sucedido hoy, porque hoy claramente ha habido un candidato que ha marcado, queramos o no, diferencia en la solvencia académica, profesional, en la trayectoria y vemos que bajo una línea política se excluye al postulante”, aseguró Urquidi. Loayza cumplió nueve de los 10 criterios en la fase de méritos. Según su hoja de vida, tiene la experiencia de haber trabajado más de 10 años en la Defensoría del Pueblo, en cargos como consultor, responsable en derecho constitucional, jefe de gabinete y defensor adjunto de atención a la ciudadanía. Sin embargo, CC observó que en la calificación de la entrevista los legisladores del MAS, que son mayoría en la comisión, lo evaluaron como “regular”, con lo que, según el reglamento, queda fuera del proceso. La senadora Nely Gallo (CC) expuso dos casos de entrevistas realizadas ayer, de los cuales evitó dar nombres. Por un lado, sostuvo que uno de los postulantes, que no respondió de forma correcta, obtuvo calificaciones de “bueno” de legisladores del MAS. Y en otro caso -que es el relacionado con Loayza-, el postulante respondió de forma correcta y en algunos casos incluso amplió su contestación, pero los legisladores del MAS le dieron calificación de “regular”. El artículo 19 del reglamento para la selección del defensor establece que para pasar a la etapa de designación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los postulantes deben obtener la evaluación de “excelente” o “bueno” en la entrevista prevista. Con ello se da por descontado que quienes obtengan “regular” o “insuficiente” están fuera del proceso. La senadora del MAS Gladys Alarcón lamentó la denuncia de CC, aunque manifestó que no le sorprende. La legisladora negó que hubiera una línea política por detrás. “No hay una línea política de la que irresponsablemente se nos pueda acusar”.



El diputado Ramiro Venegas (MAS) les dijo a los legisladores de CC que “están empañando este proceso” con su denuncia y manifestó que los respeta, pero que en este caso están siguiendo “una línea de arriba”. “No se dejen llevar por esa línea, porque ustedes como personas son muy respetables”, aseveró. Luego de todo, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Rubén Gutiérrez, manifestó a la prensa, sin revelar nombres, que cuatro varones y tres mujeres pasan al pleno de la ALP para la última fase del proceso. “Serían siete personas que han pasado a la fase de la ALP”, informó el legislador. Según Observación Ciudadana de la Democracia, los postulantes son: Rubén Estrada Candia, Pedro Callisaya Aro, Ramiro Iquise Pally, Porfirio Machado Gisbert, Evelin Cossío Marquez, Luisa Chipana Ubaras y Claudia Calvo Campos. La sesión, que entró en cuarto intermedio, se reanuda hoy. OCD: En el proceso han habido varias irregularidades Sandra Verduguez, vocera de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), sostuvo que la reacción de Comunidad Ciudadana (CC) es algo tardía, dado que en todo el proceso se registró varias irregularidades. “En realidad en todo el proceso ha habido varias irregularidades, que las hemos ido nosotros anotando con cada publicación que hemos estado haciendo durante este periodo, desde que se inició el proceso”, indicó Verduguez a Página Siete. OCD es una entidad que aglutina a 21 organizaciones de la sociedad civil y que en el proceso de selección y designación de la nueva autoridad de la Defensoría del Pueblo participa como organización veedora. Verduguez manifestó que lo acertado hubiera sido que esas observaciones, no sólo de los veedores, sino también de los propios legisladores, “vayan saliendo en el camino”. “Nosotros como observadores lo que hemos visto es que en realidad la oposición ha estado callada en todo el proceso”, sostuvo, antes de agregar: “No se manifestaron. En realidad parecía todo muy bueno para ellos, muy tranquilo. Nosotros fuimos los que estuvimos alertando en varios temas hasta hoy (ayer), que ya salió este tema de Comunidad Ciudadana”. “Es una situación difícil, creo yo. Han declarado un cuarto intermedio… Nosotros estamos atentos a ver qué pasa, pero bueno hasta aquí llegó la supuesta objetividad del proceso de selección y designación del defensor”, concluyó. Defensor: CC denuncia al MAS por preferir a exfuncionarios Los Tiempos.- Pese a los consensos en el trabajo desarrollado por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, ayer el Movimiento Al Socialismo (MAS) calificó con una línea política a los entrevistados para la Defensoría del Pueblo, denunció Comunidad Ciudadana (CC). Entre los habilitados, que de manera extraoficial se sabe que son siete, cuatro prestaron servicios en instituciones públicas. En la recta final de la evaluación a los postulantes, los legisladores de la opositora CC acusaron a la mayoría oficialista de sesgar las calificaciones de los entrevistados, por lo que advirtieron en no suscribir el informe final. Veedores Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) Bolivia reveló que los siete seleccionados son: Patricia Cossio Márquez, Antonia Chipana Ubaras, Andrea Calvo Campos y Francisco Callisaya Aro, a los que se sumaron ayer, en la segunda jornada de entrevistas, Rubén Julio Estrada Candia, Leonardo Iquise Pally y Porfirio Machado Gisbert, quienes lograron una buena calificación en conocimientos, exposición e idioma originario. Sin embargo, por la calificación subjetiva de la mayoría oficialista (MAS), se estaría dejando fuera de la carrera a Loaiza Cossío e incorporar a Porfirio Machado Gisbert. Según la evaluación de la veeduría, sobre este último “su intervención fue regular”, por lo que no ingresaría a la siguiente fase. Advertencia Ante esta situación, los asambleístas de la opositora CC advirtieron que no van a suscribir el informe final que debe ser considerado por la Asamblea Legislativa. Exfuncionarios Según datos, Francisco Callisaya fue director nacional de Derechos Reales y vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.