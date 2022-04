Gobierno y transporte internacional acuerdan ampliar plazo de renovación de vehículos por dos años más





27/04/2022 - 20:23:34

ABI.- El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que tras sostener un diálogo abierto con representantes del transporte internacional se acordó ampliar el plazo para la renovación de vehículos por dos años más, por lo que se suspenden las medidas de presión y bloqueos realizados esta jornada en las calles de la ciudad de La Paz. “Después de haber sostenido una reunión con los representantes del transporte internacional, que cubren la ruta a Perú y Chile, hemos llegado a un acuerdo. Hemos decidido flexibilizar por dos años más la renovación de sus unidades de transporte (flotas); la sustentación técnica y social precisamente se basó en el COVID-19, que afectó a todos los sectores. Cabe recalcar que nuestro Gobierno no ha cerrado las fronteras, sino tomó medidas sanitarias para que la población se sienta segura y evitar la propagación del virus en Bolivia”, dijo la autoridad en conferencia de prensa. Explicó que una resolución emitida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) establece que “podrán habilitarse y utilizarse en el transporte internacional omnibuses o autobuses que no excedan los siete años de fabricación”; mientras la Resolución 328 fija diez años. Enfatizó que las flotas que cubren la ruta Bolivia - Argentina y viceversa ya cumplen con la Resolución 328; es decir, que sus unidades móviles son nuevas y que no sobrepasan los diez años de antigüedad. “La primera frontera que se aperturó fue con Argentina, hemos hechos todos los trabajos correspondientes a través de Cancillería, para que los transportistas que cubren esa ruta lo hagan sin ningún problema, porque renovaron sus motorizados”, dijo. El Ministro de Obras Públicas anunció que el 1 de mayo se restablecerá la apertura de fronteras con Chile, factor que era de preocupación para ese sector. “Nosotros vamos a colaborar en todos los temas administrativos para que no tengan problemas a la hora de reiniciar actividades, ya sea a Chile y Perú”, ponderó. Acuerdo De acuerdo con la autoridad, se suscribió un acuerdo de tres puntos: El primero hace referencia a la ampliación del plazo de los documentos habilitantes para la prestación del servicio de transporte internacional terrestre de pasajeros por dos años, plazo máximo improrrogable en las diferentes rutas internacionales. El segundo, refiere a que el Ministerio de Obras Públicas recalca la apertura al diálogo y la coordinación para mejorar el servicio de transporte de pasajeros en rutas internacionales. Tercero, los representantes del sector de transporte internacional levantan las medidas de presión a la firma del documento y se comprometen a resolver, de manera pacífica, todas las controversias mediante el diálogo y la negociación.