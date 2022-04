Chabelo reapareció y habló de su vida a los 87 años: En el mejor momento





27/04/2022 - 19:03:01

Infobae.- Chabelo nuevamente reapareció para hablar de cómo a sido su vida luego de retirarse de Televisa, cómo toma los memes que hacen internautas sobre su edad y su agradecimiento con el público mexicano. Luego de que finalizó el programa En familia con Chabelo, Xavier López ha decidido estar la mayor parte de su vida alejado de las cámaras y, de vez en cuando, vuelve a sus redes sociales para enviar mensajes a sus seguidores, pero en esta ocasión dio una entrevista a la revista Caras, para la que habló, con cortas respuestas, sobre cómo es su vida actualmente. Desde su lujosa casa en la Ciudad de México, Chabelo aceptó dar una pequeña entrevista con el único motivo de que en unos días se celebra el Día del Niño. Entre las preguntas que respondió, el actor aseguró que a sus 87 años disfruta de una buena salud y ánimo, inclusive a pesar de la pandemia por la COVID-19. Asimismo, aseguró encontrarse en el mejor momento de su vida Chabelo fue cuestionado sobre los memes acerca de su edad, pues se ha hecho mofa de que es inmortal ya que desde los años 50 ya era uno de los más importantes íconos de la televisión mexicana. Según dijo, lejos de hacerlo enojar, los memes lo entretienen debido al ingenio de los internautas. “Lo disfruto mucho y aplaudo el ingenio de quienes los hacen”, respondió. Agregó que agradece que lo piensen como un inmortal, pero “no creo que sea posible”, dijo. Y es que en varias ocasiones internautas han mencionado que Xavier López parece ser mayor que la reina Isabel II o Silvia Pinal, una de las más longevas actrices de México, sólo debido a los años que ha estado en televisión. Por otra parte, al hablar acerca de los niños, lamentó que las infancias actuales están distantes de su familia, siendo la tecnología la culpable. También criticó que en la televisión actual no hay programas familiares como cuando estaba En familia con Chabelo, pero sigue siendo parte del público, pues disfruta ver de películas y diferentes deportes. “Me gusta mucho el futbol, las películas y el box. Lo que extraño de la televisión de antes es que existían más programas familiares”, señaló. También compartió que se siente muy agradecido con el personaje de Chabelo y extraña estar cerca de su público, no obstante, no hizo mención sobre un posible regreso a la televisión. El llamado Amigo de todos los niños se alejó de la televisión luego de que En familia con Chabelo terminó en 2015, luego de estar al aire por casi 50 años. Desde entonces, ha dado pocas declaraciones a los medios acerca de su retiro, inclusive, habló poco con sus compañeros acerca de su adiós de la pantalla chica. Existieron varias versiones acerca de la despedida de López, pues mientras algunos amigos cercanos del actor aseguraron que se debió a que Televisa ya no lo quería más en su catálogo, otros aseguran que se habría tratado de una decisión personal de Chabelo. Poco antes del último programa de En familia, Xavier aseguró que tenía un importante proyecto en puerta, pero únicamente se ha presentado en algunos eventos para niños, su musical La Villa de Santa y entrevistas.