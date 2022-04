8.600 viajeros por hora: El aeropuerto con más tráfico del mundo se encuentra en Estados Unidos





27/04/2022 - 17:37:28

Xataka.- Los datos de Airports Council International (ACI) sobre tráfico aeroportuario en 2021 reflejan que EEUU es, de lejos, el país con las pistas más concurridas de todo el globo. De las diez principales terminales del mundo, ocho se reparten a lo largo de su territorio. A la cabeza estaría el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, que el ejercicio pasado registró unos 75,7 millones de viajeros. Aunque la cifra es bastante elocuente ya de por sí, en bruto, se entiende mejor al ponerla en contexto: equivale, más o menos, a unos 8.600 cada hora y 144 por minuto. El ”Top 5” de la ACI lo completan los aeropuertos de Dallas, con 62,4 millones de pasajeros; Denver, con 58,8; Chicago, con 54; y Los Ángeles, con 48. Para encontrar una terminal no estadounidense en el ranking de los diez primeros aeródromos hay que bajar al puesto octavo, donde se ha instalado con 40,1 millones Guangzhou, el aeropuerto internacional de la provincia homónima, en el sur de China. La novena posición la ocupa otra infraestructura del Gigante Asiático: Chengdu. Los datos de ACI no son interesantes solo por el mapa que trazan. Ayudan también a comprender cómo evoluciona uno de los sectores más castigados por el COVID-19, que en lo peor de la crisis sanitaria obligó a cerrar fronteras y restringir la movilidad sobre todo, en una escala internacional. Aunque los resultados no llegan ni de lejos a los niveles prepandemia, las cifras de 2021 muestran ya una tendencia que el organismo califica de “alentadora”. A lo largo del ejercicio pasado se registraron alrededor de 4.500 millones de pasajeros a escala global, lo que supone un alza de casi el 25% con respecto a 2020. Si se comparan con los datos de 2019, cuando Sars-cov-2 sonaba aún a jerga de laboratorio, marcan sin embargo una caída de más del 50%. Los datos son ligeramente mejores en el “TOP 10” de los aeropuertos internacionales, si bien tampoco ellos han conseguido sacudirse el “efecto Covid”: juntos movieron 463 millones de viajeros, un 51,8% más que el año anterior, pero un 29,1% por debajo aún del ejercicio 2019. Si los datos de 2021 de la terminal de Atlanta son llamativos, de hecho —sobre todo en el mapa global—, se quedan cortos cuando se comparan con los que manejaba hace poco más de dos años, cuando operaba libre del coronavirus. En concreto y a pesar de la recuperación de terreno gracias en gran medida al tráfico nacional, en 2021 cerró con un 31,5% menos de tráfico que en 2019. “Las clasificaciones de pasajeros de ACI World cuentan la historia de una tendencia alentadora de recuperación”, anota Luis Felipe de Oliveira, Director General de ACI World, quien señala que la mayoría de los aeropuertos más concurridos antes de la pandemia han vuelto a lo más alto de la tabla. Buena prueba de esa “reorganización” es la propia Atlanta, que ha recuperado su puesto de cabecera tras perderlo en 2020 a favor de Guangzhou. Otro que ha dado un salto considerable es el aeródromo de Los Ángeles, que se aupó del 15º puesto del ranking al cuarto. Aunque la terminal de Atlanta se lleva la palma en tráfico global, no lidera todas las clasificaciones aportadas por ACI. El primero en volumen de carga es el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, con 5,02 millones de toneladas métricas, seguido de los de Memphis y Shanghái. El de mercancías también ha respondido bien, con alzas generalizadas tanto si se compara con 2020, como con 2019. En España Aena registró solo un retroceso del -6,6% con respecto a antes de la pandemia. Otro apartado en el que Atlanta no figura en el “Top 10” es el de pasajeros internacionales. El “rey” es en ese caso la terminal de Dubái con 29,1 millones, seguida de Estambul (26,4) y Ámsterdam (25,5). La terminal de Adolfo Suárez Madrid-Barajas se cuela en el escalón noveno con 15,3 millones tras haber crecido un 39% y se queda a más o menos dos millones de usuarios de Antalya, en Turquía; y Londres-Heathrow, una de las grandes referencias europeas en conectividad y que en 2021 registró el embarque y desembarque de 17,6 millones de pasajeros internacionales. En el extenso y muy ramificado mapa aeroportuario español hay dos terminales que destacan con creces. Al menos en volumen de pasajeros. La primera es Barajas, que cerró el año pasado con 24,1 millones de viajeros; la segunda, El Prat, con 18,9. Entre ambas suman casi el 36% de todo el tráfico de Aena.