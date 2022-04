Qué decidieron Jennifer Lopez y Ben Affleck sobre tener hijos juntos





27/04/2022 - 15:24:07

Quién.- Tras su reconciliación a mediados del año pasado y el hecho de que se comprometieron por segunda vez, Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen generando decenas de titulares sobre su futura vida en común. Uno de los aspectos más destacados reside en la posibilidad de que la pareja de Hollywood se esté planteando la posibilidad de formar su propia familia al margen de los niños que ambos tienen de sus anteriores matrimonios. En el caso de la diva del Bronx, esta es mamá de los mellizos Max y Emme junto a su ex marido Marc Anthony, mientras que Ben es papá de Violet, Seraphina y Samuel con su antigua esposa Jennifer Garner. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que, con cinco niños en total, las dos estrellas no tienen intención alguna de tener más. Su prioridad es consolidar los ya fuertes lazos afectivos que Jennifer y Ben tienen con las familias de su pareja, además de conseguir que los cinco niños y niñas sigan llevándose bien. "No quieren tener más hijos. Los dos ya han pasado esa etapa de sus vidas. Lo importante es que la conexión de Jennifer con los hijos de Ben sea muy estrecha, y esa es una de las razones que le han llevado a aceptar de buena gana la situación”, declaró la fuente al portal de noticias Hollywood Life. “Los dos están tratando de mezclar sus respectivas familias, y eso es algo que gusta mucho a Jennifer Garner, quien también puede disfrutar de algo de tiempo a solas cuando Ben y Jennifer se llevan a todos los niños", agregó el informante.