La mayoría de latinoamericanos cree que los políticos son corruptos





27/04/2022 - 15:14:07

Infobae.- El 61 % de latinoamericanos considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, sin embargo, el apoyo a la democracia no ha recuperado los niveles registrados hace una década. Además, los latinoamericanos creen que la mayoría de políticos son corruptos, así lo reveló el informe Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia, elaborado por el Latin American Public Opinion Project (Lapop) de la Universidad de Vanderbilt, a través de los resultados del Barómetro de las Américas. El estudio realizó una medición para analizar el apoyo a la democracia en la región, la confianza en las elecciones, los sistemas políticos de preferencia, la percepción frente a la corrupción, entre otros. Para obtener los resultados, más de 3.000 personas fueron encuestadas telefónicamente entre junio y julio de 2021. El nivel de confianza de los resultados es del 95 %, según se lee en el documento. Casi dos tercios de las personas de Latinoamérica y el Caribe creen que la mayoría de los políticos son corruptos. El estudio indica que las percepciones de corrupción son más altas en Perú (88 %) y más bajas en Uruguay (34%). En el caso de Ecuador, el 64 % de los consultados cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. En Argentina, el 69 % de ciudadanos tienen esa percepción, mientras que en Colombia esta creencia asciende al 78%. También la solicitud de sobornos por parte de empleados públicos en la región alcanzó su nivel más alto en la serie del Barómetro de las Américas, según el informe. Entre el 2004 y el 2019, un promedio del 6 % de residentes de América Latina y el Caribe habían sido víctimas de sobornos por parte de empleados públicos. Pero en 2021, el porcentaje aumentó al 10%. Aunque los niveles de apoyo a la democracia no son los de hace diez años, tanto en Latinoamérica como en Ecuador, más del 60 % de los ciudadanos prefieren esta a cualquier otra forma de gobierno. El informe indica que actualmente es menos probable que los países de la región toleren toleren un golpe militar, sin embargo, explica que los niveles de tolerancia ciudadana a un golpe de Estado por parte del Poder Ejecutivo en América Latina y el Caribe se encuentran en el punto más alto de la serie histórica del Barómetro de las Américas. Es decir que los ciudadanos no aceptarían un golpe militar, pero sí que un presidente disuelva alguno de los poderes del Estado. En Ecuador solo 4 de cada 10 toleraría que los militares tomen el poder para enfrentar la corrupción y solo 3 de cada 10 permitiría un golpe militar causado una emergencia de salud pública. Asimismo, casi 4 de cada 10 ecuatorianos justifica que el presidente cierre la Asamblea Nacional cuando el país enfrenta momentos muy difíciles. En el caso de Perú, el 52 % de ciudadanos toleraría un golpe militar cuando hay mucha corrupción. Sin embargo, en Uruguay, solo 2 de cada 10 lo haría. Los demás países de la región fluctúan entre un 45 % y 30 % de aceptación frente a los golpes militares. En la mayoría de países latinoamericanos, un tercio o menos toleraría un golpe ejecutivo. Chile, Argentina y Uruguay son las naciones donde menos del 20 % de sus ciudadanos estarían de acuerdo con una medida como esa. Según el estudio, la confianza en las elecciones se recuperó en toda la región. Sin embargo, la credibilidad en la integridad electoral varía de acuerdo a las naciones. El 75% de los uruguayos cree que los votos siempre se cuentan correctamente, pero solo el 18% de los encuestados en Colombia, Guyana y Jamaica creen lo mismo. Además, la mitad de los latinoamericanos cree que los gobiernos extranjeros a veces influyen en las elecciones. En el caso de Ecuador, solo 4 de cada 10 personas confían en las elecciones. Más de la mitad (56 %) considera que los votos son contados correctamente solo algunas veces y el 44 % cree que los ricos siempre compran las elecciones. Un 25 % piensa que los gobiernos extranjeros siempre pueden influir en los resultados electorales.