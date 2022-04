Residentes de un edificio dejan una nota por ruidos molestos a un vecino que murió hace dos años





27/04/2022 - 15:03:35

Vivir en un bloque de edificios tiene sus cosas buenas y malas. Entre estas últimas, sin duda, están los ruidos. Hay vecinos tan escandalosos y molestos que sacan de sus casillas al resto. A veces, incluso, sin ser conscientes de ello y sin mover ni un solo dedo. Es lo que ha ocurrido en un bloque de pisos, donde los residentes, hartos de los desagradables y continuos ruidos de un vecino, han decidido dejar una nota alertando de los "ruidos molestos" que provoca. El "problema" es que en la vivienda de donde proceden está deshabitada, puesto que el inquilino murió hace dos años. "Se escucha cómo rebota una bolita metálica o pesada en el techo" Otros vecinos no han dudado en compartir la historia, y la nota, en Twitter, donde no han tardado de surgir todo tipo de teorías con las que tratar de explicar estos ruidos tan extraños: "Hola. Todas las mañanas temprano y algunas madrugadas se escucha cómo rebota una bolita metálica o pesada en el techo", comienza la queja, escrita a mano. "No sé si tendrás mascotas, pero te pido por favor veas eso, ya que el ruido que genera es pesado y molesto haciendo que nos despertemos con esa bolita rebotando", continúa. Le dejaron una nota a mi vecino por ruidos molestos.

Dato: MI VECINO MURIÓ HACE DOS AÑOS pic.twitter.com/QJywyCSN83 — Culero Connor (@CepaSinGluten) April 22, 2022