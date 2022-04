Perro sospechoso causa furor en redes al poner sus patas contra un carro para ser requisado





27/04/2022 - 14:48:17

La imagen del ‘perro sospechoso’ captada en Córdoba, Argentina, y compartida en las redes sociales de @OnlyinCordoba ha causado revuelo entre internautas. En ella se ve al animal colocando las patas contra una patrulla policial, tal como lo hacen 5 hombres que fueron retenidos por las autoridades para una requisa. Su pose y el nombre que le dieron en el post recordó una escena de uno de los capítulos de Los Simpson. Los comentarios por la divertida imagen han sido múltiples, como: “El más sospechoso es el de 4 patas”; “Firulais y su pandilla”; “Para mí está de encubierto, no pudo haber hecho nada”. Ante lo viral que se hizo la imagen, desde la misma cuenta publicaron una nueva foto a la que, en broma, le pusieron la leyenda: “La nueva vida de Firulais” y donde pareciera que el ‘perro sospechoso’ trabajará ahora con la Policía. “¿Firulais sabe que asuntos internos le tendió una trampa?”; “Firulais.... Ya no sos igual, ya no sos igual”; “Nooo Firu, ¿qué hiciste?”, comentan en este post.