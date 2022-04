El 30 % de los trabajadores en Japón no almuerza a veces para no gastar dinero





27/04/2022 - 10:56:20

Evitar el almuerzo para no gastar dinero no es algo poco frecuente en Japón, y no hablamos de gente pobre, sino de trabajadores de clase media. 3 de cada 10 trabajadores en Japón (el 29,5 %) no almuerzan a veces en días laborables, según una encuesta realizada por la firma Edenred Japan, revela Asahi Shimbun. El 56,5 % de los que evitan el almuerzo lo hacen una vez por semana o menos; el 28,2 %, dos o tres veces por semana; y el 15,3 %, cuatro veces a la semana o más. Una de estas personas es una mujer en la treintena que trabaja en una tienda en la ciudad de Yokohama. Por lo general, la mujer lleva al trabajo un bento (comida preparada) hecho de las sobras de la cena del día anterior. Pero hay días en los que no tiene sobras o está muy ocupada y no lleva bento. ¿Qué hace? No almuerza o come solo un onigiri (bola de arroz). Un día, a la hora del almuerzo, la joven fue a una tienda de conveniencia cerca de su trabajo. Vio un bento con arroz y pollo frito a 700 yenes (5,46 dólares). Estuvo a punto de comprarlo, pero al final decidió comprar el onigiri más barato (100 yenes o 0,78 dólares). “Tengo que reducir mis gastos y ahorrar dinero. Puedo manejar el hambre y almorzar poco”, declara a Asahi. No es que le falte dinero a la japonesa. Lleva cuatro años ahorrando. La mujer no tiene planes concretos para el dinero que ahorra, pero dice que lo hace ante la incertidumbre del futuro. “Tengo que prepararme para el futuro”, dice la mujer, que gasta alrededor de 50.000 yenes (390 dólares) mensuales en comida. “Los precios de los alimentos se están disparando, así que el dinero para alimentos es lo primero que se debe recortar”, dice. Sin embargo, la mujer admite que privarse de comer (o comer menos de lo debido) no es saludable. Esta práctica podría agravarse. Un representante de la firma que hizo la encuesta dijo que es posible que aumente el número de personas que eviten el almuerzo ante el incremento de los precios de los alimentos. Otra de las personas sondeadas dijo que hay días en los cuales solo toma agua y come snacks. La encuesta incluyó a 600 trabajadores -desde veinteañeros hasta personas en la cincuentena- de todo Japón. Edenred Japan ofrece servicios de asistencia alimentaria como parte de programas de bienestar empresarial. (International Press)