Rafael Quispe anuncia su retiro de la política y se retracta de acusar a tres autoridades





27/04/2022 - 10:44:01

Página Siete.- El exdiputado opositor Rafael Quispe anunció su retiro de la política y se retractó de acusar a tres autoridades de Gobierno, a quienes acusó de cobros a jueces y vocales. “No he podido sostener toda la información que me han pasado, no todos tenían las pruebas necesarias, el procedimiento en este caso es la retractación", afirmó la noche del martes, en entrevista con PAT. Añadió que sus disculpas responden a una decisión judicial emitida en audiencia de conciliación del 19 de abril. El "Tata" —como es conocido en el ambiente político— se retractó de la acusación que hizo en contra del viceministro de Justicia, Cesar Siles; del procurador Wilfredo Chávez, y del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre cobros de dinero para favorecer con designaciones a jueces y vocales. “Así es la vida, me han pasado la información, me han pasado documentación y no correspondía a la veracidad”, afirmó. El exlegislador agregó que su ciclo en la política terminó y que dejará la actividad en este ámbito. “He estado cinco años de diputado, he hecho mi trabajo, bueno, los ciclos en política se terminan, después fui a ser candidato a la Gobernación, yendo a la Gobernación en el departamento de La Paz, creo que el ciclo político se termina”, sostuvo. El también exdirector Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) agregó que no volverá a presentarse en futuras elecciones ni buscará cargos públicos. En junio de 2021, en un tuit escrito por el "Tata" Quispe, acusó a las tres autoridades mencionadas sobre una supuesta red de corrupción que cobraba 50.000 dólares a jueces y vocales, designados en un proceso que el denunciante alertó por intento de aplicar un Amparo Constitucional. “La imposición política del MAS está presente en todo. La designación de vocales del Tribunal Supremo de Justicia no es la excepción, ahora se busca anular dicha designación con una acción de Amparo Constitucional y eso es muy lamentable, ¿qué opinan hermanos?”, decía el tuit que publicó Quispe, en junio del año pasado. Luego escribió en sus redes sociales: “Alerta, Bolivia, buscan anular la designación de vocales designados en La Paz, con acción de amparo. Quisieron imponer al tribunal supremo a sus 13 candidatos a vocales de La Paz. Cobraron 50.000 dólares a cada uno de ellos. El Tribunal Supremo de Justicia no se doblegó a la imposición político partidista. Lima y Siles pasaron de contraponerse a la maquinaria corrupta de Wilfredo Chávez, a ser parte de ella. Las autoridades del Ejecutivo y el Procurador del Estado han quedado rebajados a vulgares delincuentes, sosteniendo entrevistas personales con los candidatos a jueces y vocales, cobrando a los mismos de forma directa y en el caso de Chávez, que diga a través de su esposa quien opera su maquinaria de corrupción desde la era Procuraduría General del Estado”. El legislador opositor se retractó para responder al principio de proporcionalidad a la retractación pública, ya que su denuncia la hizo el 4 de junio en 2021, en la misma estación televisiva. “Estoy cumpliendo una audiencia de conciliación del 19 de abril, que es expresamente con el señor viceministro Siles. Pero, aprovecho la oportunidad porque me han dado falsas pruebas y la retractación la aprovecho”, manifestó anoche. Incluso dijo que, estas disculpas ordenadas por la justicia lastiman su credibilidad, honra y honor. “Al final yo debo asumir la responsabilidad, porque yo fui el que en su momento hablaba”, indicó.