Violan y asesinan a menor cuando volvía del colegio, ocurrió en Yacuiba





27/04/2022 - 08:33:39

El País.- Una adolescente de 14 fue víctima de feminicidio en el municipio de Yacuiba, su cuerpo fue encontrado al finalizar la tarde del lunes, luego de que sus familiares denunciaron que no retornó de su unidad educativa. Las autoridades de la Policía confirmaron que el cadáver presentaba señas de agresión sexual. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), coronel Sergio Pascual, brindó el reporte sobre este caso indicando que la adolescente residía en la comunidad de Sachapera y que pasaba clases en el turno de la tarde. Al ver que no retornaba de sus clases, los padres se presentaron ante la Jefatura Policial para dar parte de este hecho. En su declaración manifestaron que diariamente su hija tomaba el bus escolar para retornar a su casa, pero el lunes por la tarde no volvió. “Los padres denunciaron que no volvió de su unidad educativa. Inmediatamente acudió el personal de la Policía Montada junto al equipo multidisciplinario de la FELCV a la comunidad para hacer la búsqueda. La mamá indicó que había visto unas huellas en proximidades a la quebrada de la comunidad, allí es que se encontró el cuerpo inerte de la menor”, explicó. Pascual indicó que luego de que se realizó el levantamiento legal del cadáver, se logró evidenciar que el mismo presentaba signos de violencia sexual previo al deceso. Al mismo tiempo indicó que existe una persona aprehendida, se trata de un agricultor que trabaja en la zona y que fue retenido por los mismos comunarios, quienes recorrieron el lugar y notaron que presentaba una actitud sospechosa. “Es un hombre de 36 años de edad, el comandante de la Policía Fronteriza intermedió para su entrega. Luego se procedió a su aprehensión en calidad de sospechoso a inmediaciones policiales”, agregó. Luego se tomó la declaración informativa de este sujeto, sin embargo, la autoridad añadió que los detalles de su testimonio se mantienen en reserva para no perjudicar el avance de la investigación. Sí dijo que el personal retornó al lugar donde se encontró a la víctima a fin de recolectar mayores indicios y no se descarta la participación de más involucrados.