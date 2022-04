Renuncia colectiva y vacío de poder se ratifican en el juicio contra Añez





27/04/2022 - 08:04:21

Pagina Siete.- Exlegisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición comparecieron ayer como testigos en el juicio contra la expresidenta Jeanine Añez y dos exjefes militares por el caso “golpe de Estado II”. Los primeros ratificaron que la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra sugirió la renuncia colectiva de los legisladores de su partido durante los hechos de violencia de noviembre de 2019 y que no hubo una sucesión constitucional; en cambio, la oposición alegó que hubo un vacío de poder que dio curso a la sucesión legal de Añez. Los legisladores de la gestión 2019-2020 se presentaron ante los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz para declarar por los hechos relacionados con la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), entre el 10 y 12 de noviembre de 2019. En su intervención, la expresidenta del Senado (2020) Eva Copa ratificó que recibió una llamada telefónica de la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra para sugerirle que renuncie a su curul. “En ese momento había bloqueos, habían tomado la casa de uno de mis colegas. Por cuidado a nuestras familias, ella (Salvatierra) ha sugerido que podamos renunciar, pero es una sugerencia”, declaró Copa ante el Tribunal ante la consulta de la defensa de Añez sobre si sufrió presión para renunciar entre el 11 o 12 de noviembre de 2019. El exsenador del MAS Omar Aguilar también ratificó la existencia de una instrucción para que se produzca una renuncia colectiva. “Hubo una instrucción para una renuncia colectiva y no puedo precisar directamente si fue de Adriana Salvatierra, pero sí el exrresponsable de comunicación en el grupo oficial de la Cámara de Senadores nos comunicó que había la decisión, la instrucción de la Presidencia de la renuncia colectiva”, reveló Aguilar en la audiencia. En julio de 2021, Salvatierra ya había indicado que su renuncia a la presidencia del Senado en 2019 fue una decisión asumida de forma “conjunta” y que en ese entonces el MAS en el Legislativo discutió renunciar de forma colectiva. Ahora en el juicio, Adriana Salvatierra dijo que su renuncia fue sólo ante los medios de comunicación y que no fue presentada por escrito ante el Senado. “(La renuncia) efectivamente fue planteada y realizada ante los medios de comunicación, pero cabe destacar que el reglamento de la Cámara de Senadores en el artículo 31 dispone que para que una renuncia tenga un valor correspondiente debe ser presentada por escrito ante el pleno de la Cámara de Senadores”, alegó. En ese sentido, mencionó que fue un “simulacro” la sesión que hizo la exsenadora Jeanine Añez en 2019, para luego asumir la presidencia sin seguir los procedimientos legales. Pero admitió que en su ausencia Añez sí podía asumir la “presidencia en ejercicio” del Senado. De la misma manera, los exdiputados del MAS Susana Rivero y Franklin Flores señalaron que Añez se autoproclamó en 2019 sin que haya una sesión en la ALP. ¿Hubo vacío poder? Rivero, Flores y Aguilar aseguraron que “no hubo vacío de poder” en noviembre de 2019. Sin embargo, esa versión contradice a las afirmaciones que hicieron Copa y Salvatierra en 2020 y 2021, cuando aseguraron: “Lamentablemente nos hemos quedado con un vacío de poder por cuatro días”, dijo Copa; “Carlos Mesa es uno de los actores que provoca el vacío de poder, sí”, afirmó Salvatierra. Por su parte, los exlegisladores de oposición aseguraron que sí hubo un vacío de poder dejado por las renuncias de Evo Morales a la presidencia, Álvaro García a la vicepresidencia, Adriana Salvatierra a la Cámara Alta y Víctor Borda a la Cámara Baja. Antes de ingresar a declarar al juicio, la exsenadora opositora Carmen Eva Gonzales adelantó que hubo “una transición constitucional” de Añez avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y ante las renuncias de Morales y sus seguidores. El exdiputado Amílcar Barral también fue citado a declarar ante el tribunal. Dijo que no hubo golpe, sino una sucesión legal por el vacío de poder que hubo en 2019. Recordó que en un inicio de la gestión transitoria los mismos parlamentarios del MAS ordenaron que se juzgue en juicio de responsabilidades a la entonces presidenta Añez. En la audiencia también se presentó a declarar el exdiputado Gonzalo Barrientos, además de otras personas que fueron citadas en calidad de testigos, cuya declaración se extendió hasta pasadas las 23:00. Moscoso: Rivero dijo que no levantaría renuncia



El integrante de Unidad Nacional (UN) Roberto Moscoso afirmó en el juicio que la exdiputada Susana Rivero aseveró que no iba a levantar su renuncia, al momento en que se le consultó ese aspecto durante las reuniones en la Universidad Católica Boliviana, en noviembre de 2019. A la pregunta de que si se le consultó a Rivero si iba a levantar su renuncia en 2019, Moscoso respondió “ambas dudaron (Susana Rivero y Adriana Salvatierra), hicieron unas llamadas, pero al final la respuesta de las dos fue que no levantaban la renuncia, aducían temas personales y que había que encontrar otro tipo de salida constitucional a este problema”. Moscoso dijo que en aquel momento se tuvo el objetivo de ver entre todos y, con la intermediación de la Iglesia Católica, la búsqueda de resolver la tensión y violencia que había en el país, tras la renuncia de Evo Morales El Ministerio Público informó que hasta ayer, entre testigos del Ministerio Gobierno y la Procuraduría, declararon unas 22 personas. Los testigos de descargo ofrecidos por la defensa de Añez y los militares proseguían su declaración hasta pasadas las 23:00. “El contexto del juicio es el que establece el 10, 11 y 12 de noviembre del 2019 al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, otros hechos no se van a debatir en este juicio”, dijo el fiscal del caso Omar Mejillones.