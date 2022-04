El gobernador Mamani atribuye a errores administrativos el caso de 41 ambulancias





27/04/2022 - 07:55:04

La Razón.- El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, atribuyó a “errores administrativos” las irregularidades detectadas en la compra anulada de 41 ambulancias de la empresa Estefals Logistics y negó que haya un daño económico al Estado, luego de prestar un informe sobre el caso a los miembros de la Comisión de Autonomías de Diputados. “Ha habido algunos errores administrativos, que con seguridad serán las autoridades correspondientes quienes identifiquen estos errores. No existe daño económico al Estado, no se ha invertido un solo centavo en estos vehículos y no se ha recibido un solo vehículo de esta empresa”, insistió. Estefals Logistics se adjudicó el contrato utilizando el NIT de un taller mecánico. Se contrató la compra de 41 ambulancias que estaban en Iquique, Chile, aunque ya en diciembre se pretendía pagar Bs 20.5 millones. Ante las denuncias, el contrato fue anulado. La Fiscalía hizo requerimientos a instituciones públicas como privadas y a entidades financieras para establecer si hubo movimientos económicos de la Gobernación hacia la empresa investigada por la adquisición de las movilidades que, se informó, son reacondicionadas o a medio uso. “Desde un inicio hemos mostrado la predisposición de colaborar con la justicia y autoridades para que se pueda aclarar lo más antes posible. Ha existido una intensión de compra que finalmente se ha caído”, explicó al salir del informe brindado a los miembros de la comisión. Mamani, de filas del MAS, negó en todo momento participación en estas irregularidades denunciadas y que derivaron en la destitución de funcionarios públicos. Aunque no por este caso, en La Paz fue aprehendido y enviado a la cárcel el propietario de la empresa Stefals Logistics Luis Humberto H. T., acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.