Dos sangrientos tiroteos: Chileno resulta herido y una mujer es acribillada





27/04/2022 - 07:53:02

Opinión.- Un hombre, de nacionalidad chilena, fue herido de bala ayer en la avenida América, al norte de la ciudad de Cochabamba. Se conoció que la víctima se encontraba al interior de su vagoneta cuando una persona de a pie se aproximó y disparó un arma de fuego. La Policía procesó la escena del hecho, buscan al autor o autores e investigan los móviles. El comandante de la Policía de Cochabamba, Rubén Lobatón, informó anoche que la víctima fue trasladada a una clínica y se encuentra con diagnóstico reservado. Dijo que el extranjero estaba con su esposa cuando ocurrió el hecho. Ella no fue herida. Según unos vecinos, el extranjero vive en un edificio próximo al lugar de los hechos. Se conoció que llegó hace aproximadamente un mes a Cochabamba con muletas por alguna lesión en la pierna, aunque el departamento estaba a su cargo hace ya un tiempo. Tenía previsto abandonar la ciudad en estos días. Las cámaras de vigilancia captaron al hombre cuando se aproximó a la ventana del conductor y disparó cuatro veces el arma de fuego, mientras la acompañante al percatarse de lo que estaba ocurriendo se alejó del lugar. Se presume un caso de ajuste de cuentas. Se trata del segundo hecho violento registrado en los últimos dos días en Cochabamba. ACRIBILLADA Una mujer, de 41 años, fue asesinada a tiros el 24 de abril en Shinahota, en el Trópico de Cochabamba. Lobatón manifestó que la víctima recibió cuatro disparos cuando se encontraba dormida en el asiento trasero de su vehículo. Un día antes, la mujer participó de un evento social, donde consumió bebidas alcohólicas, y luego se dirigió a la casa de su hermana, pero antes de ingresar se quedó dormida. Al promediar las 13:30, sus familiares se sorprendieron al escuchar los disparos de arma de fuego. Una persona a bordo de una motocicleta sería el autor y está siendo buscado por los efectivos. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, no obstante, el caso está en proceso de investigación y prevén establecer los móviles del crimen en los próximos días. OTROS DOS CASOS VIOLENTOS El año pasado ocurrieron otros dos hechos sangrientos. El 27 de julio, Jhonny F.C. recibió tres impactos de bala, mientras estaba en su camioneta estacionada bajo el distribuidor vehicular de la avenida Beijing y Blanco Galindo. Menos de medio minuto le bastó al asesino para acabar con la vida de Jhonny F.C., el hombre que recibió tres impactos de bala (dos en la cabeza y uno en el antebrazo). Perdió la vida y el autor aún no ha sido capturado. El 22 de septiembre, Orlando Q.M. fue baleado por Wiber Camacho Rojas, hijo de su socia, en el kilómetro 14 de la avenida Barrientos, Sacaba. El asesino fue sentenciado en enero de este año a 18 años de cárcel. Por ese crimen, su madre Virginia R.V. recibió dos años de prisión, con perdón judicial, por encubrimiento. Wiber, de 18 años, acabó con la vida de dos personas en cuatro meses; el otro hecho ocurrió en Vinto. El joven mató el 22 de enero de este año a Marco Antonio T.Z., de 22 años, cuando abandonaba un local ubicado en el Valle Bajo. Los asesinatos de Jhonny F.C. y Orlando Q.M., de 41 y 45 años, respectivamente, fueron vinculados al narcotráfico, según la Policía. Los cuatro casos se registraron a plena luz del día; al menos tres en zonas transitadas.