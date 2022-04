¿Qué dicen las copropietarias de Fancesa sobre la deuda de más de Bs 1.000 millones?





26/04/2022 - 19:32:00

Correo del Sur.- Durante una comparecencia ante el Concejo Municipal de Sucre en representación de la Alcaldía, el presidente del directorio de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), José Luis Ríos, reveló que la deuda de la factoría chuquisaqueña supera los 1.261 millones de bolivianos. El representante de la administración de Enrique Leaño en la fábrica indicó que si bien la “deuda es enorme”, la empresa tiene la “solvencia” para enfrentarla. Con el plan de pagos establecido, Fancesa estará endeudada hasta 2030. Tras la revelación de la deuda, autoridades de las copropietarias expresaron su preocupación y cruzaron acusaciones por el estado actual de la fábrica. El rector de la Universidad San Francisco Xavier, Sergio Padilla, cuestionó en Correo del Sur Radio FM 90.1 que los intereses políticos se impusieron sobre el manejo empresarial, por lo que incluso brindaron informes erróneos sobre la situación de la cementera, cuando en realidad “lo que estaba ocurriendo era una toma de Fancesa como un botín político”. Calificó la situación de Fancesa como “crítica y delicada” y sugirió “un vuelco de timón en el proceso de gestión”. “Si no hay una gestión seria empresarial, esto no funciona, esta es una grave responsabilidad de parte de la Gobernación y la Alcaldía”, apuntó Padilla. Desde la Alcaldía, el secretario general, Orlando Ceballos, cruzó a Padilla en un contacto con Correo del Sur Radio FM 90.1 y acusó a la Universidad de “abrir las puertas” a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), entidad a la que acusó de la situación actual de la fábrica. “Seguimos sufriendo los efectos de lo que ha sido una administración no adecuada (…) Estamos viviendo los efectos de una empresa que fue administrada por casi 11 años por la misma competencia”, indicó Ceballos, en alusión a Soboce. Finalmente, desde la Gobernación, el secretario general, Maguiver Rosales, también expresó su preocupación y adelantó que la administración de Damián Condori considera que la solución a los problemas de Fancesa pasa por una refundación. “Estamos haciendo una evaluación profunda y esto va a hacer conoce el Gobernador a los otros dos copropietarios y van a tomar una decisión definitiva para que haya una refundación de Fancesa, solo de esa forma podemos cambiar”, señaló Rosales.